El Club Rítmica Manresa torna a l'activitat amb deu equips de competició

El Club Rítmica Manresa afronta el 2021 amb ganes de retornar a la competició presencial, però de moment s'haurà de conformar amb participar demà en una competició en línia que organitza el Pratenc. Una fita més en una temporada en la que l'entitat bagenca intentarà recuperar part del terreny perdut per culpa de la pandèmia, ja que tal i com explica la responsable del club manresà, Montse Dalmau, s'han donat de baixa una setantena de noies, sobretot dels grups d'extraescolars, per la falta de possibilitat d'entrenar a causa de les restriccions.

«Actualment tenim unes seixanta nenes en competició», indica Dalmau, «que formen un total de 10 equips de 5 o 6 gimnastes cadascun». Segons la preparadora, «esperem que aviat puguem actuar de forma presencial, i a veure si hi podrà haver públic».

La competició que organitza el Club Rítmica Esportiu Pratenc és de caràcter amistós per tal de donar activitat a les gimnastes d'entitats d'arreu de l'estat. La trobada és en línia, és a dir, cada equip enregistrarà la seva actuació per tal que un jurat extern la visioni i la puntuï.

«Hi participem amb l'equip juvenil de 3 cèrcols i 2 cordes que va quedar sisè en els Campionats d'Espanya, així com amb el cadet de cinc cèrcols i l'infantil de nivell 7, també de cinc cèrcols», explica Montse Dalmau. El dia de la prova, cadascuna d'aquestes esquadres actuarà, a l'hora prefixada per l'organització, a l'Ateneu les Bases de Manresa, i hi haurà dos dispositius: un enregistrarà l'actuació de les noies i l'altra permetrà a la jutgessa veure i constatar que no s'està duent a terme cap trampa.

Per a alguns equips, el debut s'havia de produir divendres passat, però la prova prevista es va suspendre. Dalmau no amaga que «aquest sistema no ens agrada gens» i per aquesta raó només s'hi apuntaran «si no hi ha cap altre manera de classificar-se per als estatals». No obstant això, encara no hi ha res segur sobre aquest punt.

La pandèmia ha complicat de manera notable la vida dels clubs i dels esportistes des de l'inici del confinament, ara fa un any. Tot i així, i a mesura que les normes es van anar relaxant, les gimnastes que havien de competir a escala estatal van poder reprendre els entrenaments i la competició. Així doncs, el Club Rítmica Manresa va prendre part, el passat mes de novembre, en els Campionats d'Espanya de conjunts de les categories de base o formatives, a València. Les juvenils van obtenir una brillant sisena posició, mentre que les cadets es van estrenar en una cita estatal acabant les setzenes, d'un total de 45 formacions participants.