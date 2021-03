La diputada manresana Núria Picas serà el maig per segon cop a la Titan Desert

Núria Picas participarà, enguany, per segona vegada, a la Titan Desert, una de les proves per etapes de ciclisme de muntanya més dures del calendari internacional. Per tant, la manresana protagonitzarà un fet insòlit en la política catalana i espanyola: encarar una prova d'altíssima exigència d'una especialitat esportiva ja com a diputada.

El potent equip KH-7, capitanejat per l'exciclista professional Melcior Mauri, ha incorporat a la corredora manresana per tal que competeixi entre els propers 23 i 28 de maig a la Titan Desert 2021en la categoria duo mixt. El company de la manresana en aquesta segona aventura ciclista en terres marroquines serà un altre conegut esportista de casa nostra i especialista en curses de skyrunning: el berguedà Pau Bartoló, el seu actual entrenador.

Núria Picas va debutar a la Titan Desert en l'edició del 2019. Aleshores, la manresana ja va deixar palesa una desconeguda habilitat per competir amb la bicicleta de muntanya i va assolir un meritori tercer lloc a la categoria femenina. Només dues consumades ciclistes van superar-la a la classificació final: la taradellenca Anna Ramírez i la ciclista de Ponts Ramona Gabriel. Ambdues han guanyat en tres ocasions la categoria individual femenina a la Titan Desert. A més d'aquest tercer lloc a Merzouga, com a ciclista de muntanya, Núria Picas va signar una remarcable segona posició a la Titan Tropic Cuba l'any 2016.

D'uns anys ençà, la manresana, que actualment té 44 anys, inclou algunes proves de BTT en el seu calendari anual. En la seva primera participació a la Titan Desert, Núria Picas la va completar en 23 h, 26' i 59'' i va exhibir una gran habilitat per superar el terreny conformat per dunes, una superfície que requereix sovint baixar de la bicicleta i pujar a peu inestables muntanyes d'arena.

En la roda de premsa de presentació de la manresana com a nova ciclista de l'equip KH-7, Núria Picas va assenyalar que «sincerament, quasi he perdut la noció del temps que fa que no em poso un dorsal, però de ben segur que fa més d'un any. El confinament domiciliari i les seves conseqüències, la suspensió de quasi totes les competicions d'elit, se m'ha fet molt llarg. Però crec que ja entreveiem la llum al final del túnel» de la crisi sanitària. La manresana va explicitar que «per a mi, és molt gratificant tornar al Marroc i a la Titan Desert. Sóc conscient que es tracta d'una prova ciclista molt llarga i que es desenvolupa en un ambient amb temperatures molt exigents, però hi vaig amb ganes de gaudir de l'aventura intrínseca a aquest esdeveniment ciclista únic».

De Melcior Mauri a Josep Betalú

L'equip ciclista KH-7 serà una edició més el més nombrós de tots els que prendran part a la Titan Desert. El KH-7 tornarà a comptar amb un grup de corredors d'elit de primer ordre. Melcior Mauri, guanyador de la Vuelta el 1991, capitanejarà de nou la formació en la seva dotzena participació a la Titan Desert. Un altre guanyador de la Vuelta, en aquest cas el 1998, el basc Abraham Olano també competirà a les sorrenques pistes marroquines, mentre que el gironí Josep Betalú, guanyador de les quatre últimes edicions de la Titan Desert, intentarà el repòquer

amb el suport d'Iván Díaz i Miguel Muñoz.