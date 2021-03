Manresa es prepara per tres passos de la Volta en dos dies

Manresa serà escenari de l'arribada de la cinquena etapa de la 100a edició de la Volta a Catalunya 2021, el proper divendres 26 de març. Abans d'arribar, però, els ciclistes faran un primer pas per la capital del Bages, des d'on pujaran a Montserrat per tornar a la ciutat i culminar definitivament l'etapa a la zona esportiva del Congost.

La Volta d'enguany tindrà restriccions de públic en arribades i sortides, a banda d'altres mesures per combatre la propagació de la pandèmia i poder viure una edició de la cursa segura. Des de l'organització es recomana seguir la cursa des dels balcons o la televisió.

Després d'un any d'absència a causa de la pandèmia, Manresa serà el proper divendres 26 de març l'escenari d'un esdeveniment esportiu de primer nivell, que es podrà veure arreu del món i que aquest any celebra l'edició número 100: la Volta a Catalunya. La capital del Bages acollirà l'arribada de la cinquena etapa de la Volta, de 201,5 quilòmetres, que s'haurà iniciat unes hores abans a la Pobla de Segur.

A més, hi haurà l'al·licient que els ciclistes faran un doble pas per la ciutat. El primer serà entre les 15.00 i les 15.40 h, amb entrada per la zona de ponent per la C-37z (Sant Joan - benzinera Petrocat), amb un esprint especial a la carretera de Cardona, 44. Posteriorment continuaran l'itinerari per la Muralla de Sant Francesc, El Xup i direcció Montserrat per Marganell. Entre les 16.25 h i les 17.05 h tornaran a Manresa des de Montserrat per Can Massana. Els ciclistes entraran a la ciutat pel Pont de Sant Francesc i seguiran pel Pont del Congost, carretera de Sant Joan, avinguda Pirelli, carrer Torroella, carrer Vilatorrada (Polígon industrial del Pont Nou) per enfilar la recta d'arribada fins a l'alçada del pavelló del Nou Congost.

A banda de ser final de la 5a etapa, dos dies abans, el dimecres 24 de març, la 3a etapa -amb sortida al canal Olímpic de Catalunya i arribada a Vallter 2000- també passarà per Manresa. Entre les 13.00 i 13.40 h, els corredors entraran a la ciutat per la C-37z (Salelles- Xup), C-1411z (pont de la Reforma, rotonda de Sant Marc, direcció Sant Pau) i posterior accés a la rotonda d'accés a la C-55 en direcció cap a Sant Fruitós de Bages.



Restricció de públic en arribades i sortides

En aquesta edició de la Volta, seguint els estrictes protocols sanitaris per la covid, s'establirà una bombolla de cursa per aïllar corredors, personal d'equip i organització de l'exterior, i per tant, les zones de sortida i d'arribada estaran delimitades per tanques i el públic no hi podrà accedir per tal d'evitar aglomeracions i poder preservar la bombolla de cursa. Entre altres mesures que contemplen els protocols, no s'anunciaran tampoc les zones d'avituallament al llarg del recorregut.

La Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa animen a tota la població a seguir la prova per televisió i mitjans informatius, i han anunciat que s'amplia la difusió de retransmissió de les etapes: Hi haurà dues hores de cobertura televisiva diària en les set etapes previstes a disposició de les televisions amb drets d'emissió. Una magnífica notícia que ajudarà que ningú es perdi cap detall de la prova.

Cal recordar que la Volta s'emetrà en directe a territori estatal per Esport3, TDP, EITB i Eurosport a tota Europa, Claro Sports a Llatinoamèrica, NBC Sports als Estats Units, Zhibo TV a la Xina o SBS a Austràlia seran alguns dels difusors que emetran imatges en directe i que en la darrera edició va arribar fins a 190 països, dels cinc continents, mitjançant 30 difusors internacionals.

La Volta Ciclista a Catalunya tindrà participació de luxe, amb els millors ciclistes del món: Richard Carapaz, Chris Froome, Alejandro Valverde, Marc Hirschi, Peter Sagan, Enric Mas o els catalans Marc Soler i David de la Cruz són només alguns dels noms propis que han confirmat la presència en una Volta d'abast global.



Edició número 100 d'una cursa que ha passat 92 vegades per Manresa

La Volta Ciclista a Catalunya del centenari s'iniciarà a Calella el dia 22 de març i acabarà a Barcelona diumenge 28. Manresa ha estat àmpliament vinculada a la cursa durant tota la seva història i és, després de Barcelona, la ciutat que més vegades ha estat sortida o arribada de la Volta, amb un total de 92 presències: 39 sortides d'etapa, 48 arribades, 2 inicis de la Volta i 3 finals.

Des de 2012, cap etapa de la cursa no finalitzava a Manresa. Aquell any, el francès Julien Simon es va imposar a la línia de meta. Abans d'ell, a Manresa han guanyat corredors de la talla d'Óscar Freire (2003), Sean Kelly (1984), Domingo Perurena (1971 i 1975), Miquel Poblet (1948 i 1949) o Mariano Cañardo (1936), entre molts altres.

Manresa va començar la seva vinculació amb la Volta en la segona edició, l'any 1912, i fins ara només havia estat final d'etapa de la cursa en dues ocasions aquest segle, els anys 2003 i 2012.

Detall d'afectacions de trànsit a Manresa, els dies 24 i 26 de març

Afectacions previstes per als dies 24 i 26 de març amb motiu del pas de la Volta Ciclista Catalunya per Manresa. S'adjunten PLÀNOLS amb el pas de cursa i dels tancaments de trànsit. Els tancaments de trànsit als camins i barris situats a la C-37z (Xup, Bellavista, Torre Santa Caterina, Tres Creus, Miralpeix..) i enllaços de la C-55 aniran a càrrec del dispositiu de Mossos d'Esquadra de la Volta Ciclista Catalunya.

Cal tenir en compte que aquests horaris poden variar a 10 minuts abans o 10 minuts més tard de l'hora que s'indica, segons la velocitat de la cursa.

Dimecres 24/03 de les 13 h a les 13.40 h (pas previst a les 13.30 h). Pas d'etapa per zona sud de la ciutat.Es tallarà al trànsit de vehicles al recorregut següent:

Accés per C-37z (del Xup a Pont de Sant Francesc)

C-1411b (del Pont de Sant Francesc a Pont de la Reforma)

Pont de la Reforma – Pl. Reforma – Baixada de la Reforma (sense taxis, ni bus, ni vehicles de descotxat)

Passeig del Riu (Baixada Reforma a carrer Sant Marc)

C-1411z (de Pont Vell a enllaç C-55)

Sortida per C-55 direcció C-16c Sant Fruitós

Divendres 26/03 de les 15 h a les 15.40 h (pas previst a les 15:30 h). Pas d'etapa per zona ponent – centre ciutat – zona sud de la ciutat. Es tallarà al trànsit de vehicles el recorregut següent:



Accés per C-37z (de C-55 a Ctra. Cardona)

Ctra. de Cardona [esprint especial] (prohibit estacionar)

Muralla Sant Domènec (prohibit estacionar)

Muralla Sant Francesc (prohibit estacionar)

Pont de Sant Francesc

Sortida per C-37z direcció Montserrat

Divendres 26/03 de les 16:25 h a les 17:05 h (pas previst a les 16:55 h). Final d'etapa a Zona Esportiva El Congost. Es tallarà al trànsit de vehicles el recorregut següent:

Accés per C-37z (del Xup a Pont de Sant Francesc)

Pont de Sant Francesc

Passeig del Riu (del Pont de Sant Francesc a Pl. Mil·lenari)

Pl. Mil·lenari

Ctra. de Sant Joan

Avinguda Pirelli

Carrer Torroella (prohibit estacionar)

Carrer Vilatorrada (prohibit estacionar)

Zona Esportiva El Congost [META] (bombolla de seguretat)