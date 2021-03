El govern espanyol frena la federació i desautoritza el públic a les finals de Copa

Si no hi ha un canvi de plans en les pròximes hores, les finals de la Copa del Rei que es disputaran el mes d'abril a Sevilla no comptaran amb públic. Tot i que la intenció de la federació era comptar amb un aforament que rondaria el 25% de l'estadi de La Cartuja, el govern espanyol ha sigut taxatiu a l'hora d'evitar aglomeracions entenent que el país viu encara immers en una situació de pandèmia incontrolada i que per precaució s'haurà de continuar jugant sense aficionats a les grades.

Tant l'Athletic- Reial Societat del 3 d'abril com el partit de l'Athletic de Bilbao contra el Barça del dia 17 del mateix mes es disputaran a porta tancada, com s'ha estat desenvolupant la temporada a la Lliga fins ara. És cert que en alguns partits de la Copa sí que hi va haver públic, però Sanitat desaconsella que s'obri l'estadi en aquests duels decisius.



«No és el moment»

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va ser taxativa en les seves valoracions. «No és possible, adequat, oportú ni convenient», va assegurar la dirigent en la roda de premsa al final del Consell Interterritorial de Salut. Darias va afegir que tots els consellers autonòmics van expressar la seva preocupació per la celebració d'aquest acte amb un aforament de més de 10.000 persones.

«Tots tenim ganes de tornar a estar presencialment en aquests esdeveniments, però entendran que no és el moment», ha assegurat la ministra, després d'insistir que l'evolució de la pandèmia està en un moment esperançador, però hi ha la possibilitat d'un repunt.