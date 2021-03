Manresa viurà restriccions puntuals de trànsit durant dos dies per la Volta

Manresa és la ciutat que ha acollit més vegades un final d'etapa de la Volta a Catalunya després de Barcelona i, per celebrar l'edició número 100 de la prova, ajornada el 2020 per la pandèmia i recuperada aquest mes de març, tindrà especial protagonisme. Fins a tres vegades passaran o arribaran els corredors per la capital del Bages, en dues jornades que també visitaran altres localitats del Baix Nord, del Bages i de l'Anoia. Per aquest motiu, l'Ajuntament de la capital bagenca anunciava ahir les restriccions que s'hi produiran, més escasses dimecres vinent, dia 24, i més importants de cara al divendres, dia 26.

De pas cap al Ripollès

D'aquesta manera, la Volta, que arrenca dilluns a Calella, viurà una de les seves jornades més importants el dia 24, en el recorregut entre el Canal Olímpic de Catalunya, a Castelldefels, i l'estació de Vallter 2000. L'itinerari anirà en direcció nord i passarà per Martorell i Olesa de Montserrat abans d'entrar al Bages per Monistrol. Des d'aquí, es trencarà cap a Marganell i es buscarà la carretera de Can Maçana per entrar a Manresa a través del Xup.

Per aquest motiu, està previst que es talli aquesta carretera entre les 13.00 i les 13.40 hores, ja que la comitiva podria passar-hi al voltant de les 13.30 hores. S'entrarà pel pont de Sant Francesc, es passarà pel de la Reforma i se seguirà en direcció al Pont Vell per sortir de la ciutat pel sud i enllaçar amb la C-55. Aleshores, la cursa anirà cap a Sant Fruitós, on tindrà lloc un esprint intermedi, i d'allà cap a Artés, Avinyó i Sant Feliu Sasserra en sentit cap a Prats de Lluçanès. L'arribada serà a l'estació de Vallter 2000, de categoria especial.

Doble interrupció

Més aturades de l'activitat normal de la ciutat hi haurà dos dies després, el divendres 26, quan la cinquena etapa acaba a Manresa. La pandèmia, però, i la necessitat de mantenir intacta la bombolla de la Volta faran que la línia de meta no sigui a la carretera de Vic o a la de Cardona, com era habitual, sinó a una zona de més fàcil control com el Congost.

Abans, però, hi haurà un primer pas. L'etapa haurà arrencat de la Pobla de Segur i passarà per l'Anoia per Calaf, on hi haurà un esprint especial. Després, s'encaminarà a Fonollosa, seguint el trajecte pel qual va discórrer la Vuelta a Espanya del 2019, i entrarà a Manresa per primer cop per la carretera de Cardona a les 15.30 hores. Per això, entre les 15.00 i les 15.40 estaran tallades la carretera de Cardona, les muralles i el pont de Sant Francesc, per on els ciclistes emprendran el camí fins a Montserrat.

Un cop hi hagin ascendit, tornaran a Manresa novament per la carretera de Can Maçana, com el dimecres anterior, i es tallarà de nou l'entrada pel Xup entre les 16.25 i les 17.05 hores. Quan els ciclistes arribin, però, aquest cop encararan el passeig del Riu en direcció contrària i buscaran la plaça Mil·lenari, la carretera de Sant Joan, l'avinguda de la Pirelli, el carrer Torroella i el Vilatorrada, on no es podrà estacionar, i l'arribada, amb la bombolla, al Congost. No hi podrà haver públic i tampoc s'anunciaran les zones d'avituallament de les etapes.