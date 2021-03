Mor als 68 anys Francesc Ponsa, esportista navarclí polifacètic

L'exentrenador d'atletisme i àrbitre i extècnic de futbol sala Francesc Ponsa ha mort aquest dijous als 68 anys de manera sobtada a Navarcles, el poble on residia. El fatal desenllaç s'hauria produït per culpa d'un infart mentre caminava per la vila. Ponsa era molt aficionat a fer fotografies sobre la meteorologia i en feia previsions.

Durant la seva trajectòria, va ser reconegut com a entrenador d'atletisme i per ser el descobridor de Rosa Morató, atleta olímpica i medallista en mundials de cros, segurament la millor bagenca de la història. També feia d'àrbitre de futbol sala i va impulsar la creació d'un equip d'aquest esport a Navarcles mateix. Va treballar de conserge a l'Ajuntament fins fa pocs anys. L'ofici funeral serà aquest dissabte, a les 11 del matí, a l'església de Navarcles.