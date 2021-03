El periodista manresà Jordi Finestres i el directiu olianès Àngel Riudalbas, en primera línia del Barça

La nova etapa de Joan Laporta al capdavant del Barça comportarà també l'arribada de cares ja conegudes de la seva primera presidència i d'altres que no ho són tant. Algunes d'elles són de les nostres comarques. Entre les primeres, la del periodista i escriptor manresà Jordi Finestres, sempre a l'ombra del nou president tant en la campanya electoral com ara dins del club. Ahir se'l va poder veure força actiu a la llotja de l'estadi, organitzant com és habitual.

I dins de la junta, una cara potser no tan coneguda en aquest món. És la de l'olianès Àngel Riudalbas, copropietari de l'empresa B&B Trends SL, que dins del seu catàleg inclou firmes com Ufesa, de calefactors; Daga, de mantes elèctriques i calor tèxtil en general, o Racer, de rellotges. Riudalbas també apareix com a copropietari de l'anoienca Ondulados Carme, de planxes de cartró ondulat, i de Click & Padel, situada a Oliana mateix. També havia estat director general de Taurus.