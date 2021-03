L'Igualada Rigat destitueix el seu tècnic, Cesc Linares

Cesc Linares (dreta) deixa la banqueta de Les Comes

L'Igualada Rigat va comunicar ahir la destitució de Cesc Linares com a tècnic de la primera plantilla del club. A més, també se n'anirà tot el seu equip tècnic i els entrenaments, de manera provisional, els assumirà l'exjugador Marc Muntané. Linares ha estat una temporada i mitja a la banqueta de Les Comes.

Segons la nota feta pública ahir per l'entitat arlequinada, el principal motiu per prendre la decisió és «la situació a la classificació del primer equip a falta de vuit jornades per finalitzar la competició de l'OK Lliga. Després de 22 partits, l'equip ocupa la catorzena posició en places de descens directe».

Segons la directiva, s'ha pres aquesta decisió «per poder revertir la situació i donar un cop d'efecte al vestidor per poder aconseguir millors resultats i no haver-se de lamentar a final de temporada de no haver buscat una solució a la situació actual».

Linares va arribar a Igualada l'estiu del 2019 i aviat va imposar un estil de joc alegre i amb facilitat anotadora, basant-se en un Jordi Méndez que era el màxim anotador de la lliga. A l'estiu, el jugador del planter va marxar a l'Amatori Lodi italià i l'equip ha notat la falta de gol. L'Igualada és el cinquè equip menys anotador de la categoria. Precisament ahir, els jugadors van tornar als entrenaments un cop superat un brot de covid. El proper partit serà el dia 27 a Taradell.