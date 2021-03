Manresa queda fora de l'obertura al públic d'equipaments tancats

La decisió del Procicat de permetre l'accés limitat de públic als recintes esportius a l'aire lliure (50% de l'aforament amb un número màxim de 1.000 espectadors) i tancats (30% de la capacitat de les grades i un miler de persones com a sostre) ha generat expectatives entre els aficionats. Tot i això, la presència d'espectadors en els equipaments esportius de les nostres comarques no serà generalitzada ni homogènia aquest proper cap de setmana.

De les dues dotzenes de primers equips de casa nostra que participen en competicions d'àmbit estatal o en les màximes categories catalanes de disciplines com el futbol, el bàsquet, el futbol sala, l'handbol, l'hoquei patins, el waterpolo, l'hoquei gel i el voleibol, només deu juguen a casa demà, diumenge o dilluns. Set d'aquestes formacions podran rebre l'escalf d'una part del seu públic, però els equips masculí i femení del CN Minorisa que militen a la Lliga Catalana de Primera Divisió hauran de jugar davant d'unes grades orfes d'espectadors. Dilluns, les jugadores de l'AE Cadí la Seu (Lliga Femenina Endesa) també hauran d'encarar en solitari, a partir de les 19.30 hores, el partit endarrerit contra el Lointek Gernika. En aquest cas, els brots de covid-19 sorgits a la Seu d'Urgell els darrers dies han propiciat aquest fet.

Només públic en recintes oberts

L'Ajuntament de Manresa ha informat els últims dies a les entitats esportives de la capital del Bages que «només es permetrà l'assistència de públic en instal·lacions i equipaments a l'aire lliure». Les competicions esportives en espais tancats s'han de «desenvolupar sense la presència de públic fins a nou avís». Per tant, tal i com explicita Montse Gomariz, presidenta del CN Minorisa «els 206 seients de les grades de les piscines continuaran buits». «L'habitual és que en els partits dels primers equips masculí i femení del club s'omplís la meitat de l'aforament», detalla Gomariz.

Tampoc tindran el suport dels seus pares i familiars els jugadors dels equips formatius del Manresa FS que jugaran com a locals. Aquest fet va provocar dimecres una allau de trucades a la Secció d'Esports de l'Ajuntament que va obligar a un tècnic municipal a trucar al president de l'entitat per tal que calmés els ànims dels enfurismats progenitors. Pere Joan Pusó assenyala que «els pares d'aquests equips no entenen que les formacions base que juguen aquest cap de setmana a Salou o Sabadell ho facin amb públic, mentre a Manresa tenen prohibida l'entrada a les grades». «El Manresa FS ha creat un grup d'assessorament covid i disposa de protocols i d'equips de persones organitzats per garantir l'accés de públic als partits de tots els seus equips amb totes les garanties. La junta va implicar a totes les persones capacitades per fer-ho», rebla.

Verificar abans d'autoritzar

Toni Massegú, regidor d'Esports, exposa que «des de l'Ajuntament hem volgut actuar amb precaució després d'analitzar la lletra petita de la normativa», els annexos. Per això, l'equip de govern ha optat «per comprovar que totes les instal·lacions tancades ventilen correctament i d'acord amb la normativa RITE», és a dir, el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis. Massegú reflexiona que «hem preferit esperar. Volem que el públic torni a les grades, però hem de garantir que hi sigui amb seguretat».

Així, a la capital del Bages, mentre Dídac Martínez, vicepresident i jugador del primer equip de l'AE Vòlei Manresa, resta a l'expectativa «del públic que podran acollir les grades del pavelló de l'Ateneu de les Bases en l'últim partit de lliga de l'equip masculí que juga a Primera Nacional i en les fases d'ascens a aquesta categoria que ha de disputar el sènior femení», Ruth Guerrero, presidenta del CE Manresa especifica que «ja ho tenim tot preparat per acollir espectadors a l'estadi del Congost. Només ens falta definir el millor sistema per controlar l'aforament en els partits que jugui com a local el primer equip».

Traçabilitat a Puigcerdà

El Club Gel Puigcerdà jugarà demà a la capital de la Cerdanya el segon partit de semifinals del play-off pel títol de la Lliga Nacional (15.30 hores) i a les grades s'aplegaran 380 aficionats. Alfons Mills, tresorer i responsable de comunicació del club cerdà detalla que «hem habilitat dos circuits per a l'accés dels espectadors amb entrades numerades i preassignades. Sabrem on s'ha assegut cada aficionat i així, en cas que sorgís un positiu a posteriori, podríem conèixer la identitat de les persones més pròximes a l'afectat i garantir la traçabilitat d'altres hipotètiques infeccions». Fins i tot, el número d'associats del club groc-i-negre s'ha incrementat aquest exercici per «tenir preferència a l'hora d'accedir al poliesportiu». Els socis han de passar a recollir avui les entrades a la seu del club.

També tindran de nou l'escalf de les seves aficions el CF Igualada (Tercera Divisió) i el CF Martorell (Primera Catalana), en els duels que han de jugar, diumenge, contra el FC Vilafranca i el CF Solsona, respectivament. Francesc Jorba, president de l'entitat igualadina expressa la seva «alegria» pel fet que els aficionats puguin retornar a Les Comes i demana «la màxima responsabilitat a tothom». El seu homòleg martorellenc, Josep Ramon Vigueras , també expressa la seva satisfacció, però assenyala que «amb les característiques del Municipal Torrent de Llops, l'obertura al públic és més un maldecap que un benefici».

Els sèniors masculins del CB Martorell i del Tenea CB Esparreguera (Lliga EBA) i el femení del CB Igualada (Copa Catalunya) també jugaran amb espectadors a les grades, mentre la junta directiva del CH Vilanova del Camí estudiava anit si es permetia l'accés d'aficionats al poliesportiu de Can Titó, després de rebre el vistiplau del consistori.

Fins i tot, el Sala 5 Martorell ha posat a la venda «un abonament per assistir als quatre partits de la fase d'ascens a Segona Divisió per 10 euros», explicita Xavier Torres Munné, president del club martorellenc.