Andorra testa l'ambició del Baxi

El Baxi Manresa afronta avui al migdia un duel d'especial rellevància en la configuració final de la zona mitjana de la classificació. Amb l'objectiu bàsic de la permanència pràcticament lligat, el conjunt bagenc vol lluitar en les properes setmanes per aferrar-se a la desena o onzena posició, que segurament donaran dret a disputar competició europea el proper curs. «Més endavant, si això ja ho tenim, ja pensarem en els play-off», va apuntar Pedro Martínez en la prèvia del matx a la pista del Morabanc Andorra, que en la primera volta es va endur el triomf al Nou Congost.

L'equip de Martínez viatja al país pirinenc sense Tabú, que té un trencament al bessó i necessita estar quinze dies sense impacte, i les baixes ja conegudes de Jou i Pérez. «L'Eulis s'ha entrenat per primer cop i ha acabat bé, en principi comptem amb ell», va afirmar el tècnic del conjunt manresà.

«Tenim molt respecte per l'Andorra», va indicar Martínez, que a la pregunta de si espera un partit igualat va respondre que «tant de bo; l'Andorra fa poc va guanyar el València en un partit molt complet». Continuant amb la descripció del conjunt que dirigeix Ibon Navarro, l'entrenador del Baxi va comentar que «té atleticisme, molts jugadors que són perillosos amb la pilota a les mans com Hannah i Senglin, i tiradors molt bons sortint de bloqueig i que tenen molts punts».

Per refermar la necessitat de tenir els cinc sentits posats en el partit, el tècnic va recordar el 64-69 de la primera volta. «Venien amb moltes baixes, però amb una bona defensa i el fet que tàcticament ens van dominar, van jugar millor i van guanyar».

Martínez considera que «més que pensar quines són les coses que hem de canviar o millorar respecte d'aquell dia, hem d'intentar que no ens sorprenguin amb la seva defensa, l'Andorra és un equip que treballa molt bé el scouting, canvien coses d'un partit a un altre en funció del rival. Com que no sabem què faran, hem d'estar preparats per donar una bona resposta al que ens trobem».

La fórmula és anar pas a pas

El Baxi és novè, a hores d'ara, una plaça que li permet continuar pensant que pot lluitar per entrar als play-off al final de la fase regular de la Lliga. «Som un club humil, però amb un punt d'ambició que ve marcat per la història de l'entitat, per això hem de ser ambiciosos», va dir Martínez, però «ara no vull pensar en la jornada 36, és massa llunyana. Donant per feta la permanència, encara que no sigui matemàticament, l'objectiu següent és classificar-nos per a una competició europea. El club ho vol i seria positiu per a tots. Aquest és l'objectiu que tinc, quedar entre els 10 o 11 primers, que donaran l'accés segur a Europa. No serà fàcil perquè lluitem amb equips com Saragossa, Unicaja, Gran Canària i Andorra. A partir d'aquí, ja veurem si podem posar un nou objectiu a la temporada com serien els play-off».

Pedro Martínez va reconèixer que «trobo a faltar Guillem Jou, el jugador que més minuts jugava». I va reflexionar que «amb les lesions de Tabú i Pérez, van venir García i Ferrari, i amb la de Jou vam incorporar Janning. Quan els tinguem tots, serem millor equip que fa tres mesos. Tant de bo que això passi. Però gairebé diria que l'important no és qui juga sinó com juguem, que tots facin les coses en una direcció determinada, jugar com un equip. Si tots ho tenen clar, al final vas endavant».