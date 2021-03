El Cadí La Seu enterra les seves esperances de play-off en caure a Las Palmas

Les escasses esperances que tenia el Cadí La Seu de disputar els play-off van quedar ahir soterrades a Las Palmas. L'equip de Bernat Canut va caure per 74-71 davant del Gran Canària en un partit molt emocionant que no es va decidir fins a darrera hora, i en un darrer quart en el qual Taylor va agafar la responsabilitat a l'equip local, que tampoc estarà a la lluita pel títol.

Després d'un primer quart favorable de forma clara per a les catalanes, que van arribar a dominar per dotze punts (9-21). De mica en mica, però, les canàries van anar retallant el desavantatge i es va arribar al descans amb 43-39. Els següents deu minuts es van culminar amb 55-50 al marcador. En el quart període, les urgellenques fins i tot es van avançar (64-65) amb una cistella de Dornstauder a 3 minuts del final. Aleshores va aparèixer la figura de Taylor, amb 6 punts. El Cadí va disposar d'un últim atac de 12 segons per empatar, però la defensa local va prendre la pilota al Cadí abans no pogués intentar el triple.