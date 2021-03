El Minorisa planta cara però no pot guanyar el líder Rubí en un matx intens i emocionant

La visita del líder invicte a la piscina del CN Minorisa va deparar un partit intens i emocionant que no es va poder resoldre favorablement per als locals. El CN Rubí es va endur els punts de la capital bagenca, però es va haver d'emprar a fons per derrotar els homes d'Àngel Peirón, que han sumat de moment tres derrotes en els quatre partits disputats.

El matx es va posar de cara als manresans durant el primer període. Ruiz, dues vegades, i Mayol van perforar la porteria visitant, tot i que el Rubí va anar replicant i els 8 minuts inicials es van acabar 3-2. La pólvora local, però, es va mullar i mentre el Minorisa es quedava sense anotar al segon temps, els vallesans van fer tres dianes. Amb 3-5, els de Daniel Gómez van agafar un avantatge que els bagencs ja no van poder capgirar en cap moment.

El Minorisa, tot i el parcial advers, no va abaixar la guàrdia. Ruiz va obrir el tercer període escurçant el marge (4-5) i Mayol, al final d'aquesta tercera part, va aturar la sagnia amb el 6-9. El partit estava coll amunt, però encara no estava decidit. Senpau va posar el 6-10 al quart període i, aleshores, la defensa manresana va posar el pany i forrellat. El Rubí no va marcar més, però els locals només van poder arribar al 8-10 final.