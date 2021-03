La Volta del centenari se celebra amb grans noms i bombolles sanitàries

Amb un any de retard i sota estrictes mesures sanitàries per reduir el risc de contagi, l'edició número cent de la Volta Ciclista a Catalunya arrenca aquest dilluns amb la presència d'algunes de les primeres espases mundials de la bombolla del pilot.

No serà una edició més. No solament per l'efemèride que significa convertir-se en una carrera centenària, sinó també pel repte d'adaptar-se a la pandèmia.

Per això, els organitzadors han traçat un estricte protocol per garantir la seguretat de la bombolla que conformarà la caravana de la Volta entre el 22 i el 28 de març.

D'aquesta manera, les zones de sortida i d'arribada estaran delimitades per tanques i el públic no podrà accedir per evitar aglomeracions i preservar la bombolla formada per corredors, membres dels equips i organització.

Així mateix, tot el personal acreditat de la bombolla haurà de portar una prova PCR negativa per poder recollir l'acreditació.

Tot això ha repercutit en la xifra de mitjans de comunicació acreditats: 50 aproximadament en la present edició pels 170 que es van registrar el 2019.

Els corredors també passaran les seves respectives proves abans de viatjar a la carrera, segons marca l'UCI, i totes les rodes de premsa posteriors al podi, excepte la corresponent a la cobertura televisiva, seran per via telemàtica.

Precisament, amb la finalitat de potenciar la cobertura mediàtica limitada pels efectes de la pandèmia, s'emetran dues hores en directe de cada etapa, mitja hora més pel que fa a l'última edició.

Uns protocols ideats per garantir l'espectacle a la carretera. Malgrat la pandèmia, el recorregut serà el mateix que es va dissenyar per a l'any 2020 i, com és tradició, pedalaran alguns dels noms més destacats del pilot.

L'equip Alpecin Fenix, on milita la jove promesa Mathieu van der Poel, és de les poques absències destacades. L'equip belga no va viatjar a Catalunya a causa del positiu per Covid-19 de tres membres del seu equip tècnic.

Tampoc participarà el vencedor de l'última edició, el colombià ara en les files del Movistar Miguel Ángel López, si bé l'equip blau presenta un equip competitiu.

Capitanejat per Marc Soler, Enric Mas i el tres vegades campió de la carrera Alejandro Valverde, l'esquadra espanyola intentarà repetir les tres victòries consecutives que va encadenar entre el 2016 i el 2018.

L'Ineos Grenadiers es presenta com l'equip cridat a fer ombra al Movistar. L'esquadra britànica presenta un planter d'estrelles com el colombià Richard Carapaz, Richie Porte, Geraint Thomas i Adam Yates.

A la llista de notables amb opcions en la classificació general se sumen veterans com el quatre vegades campió del Tour de França, Chris Froome (Israel Start-Up Nation), que estarà acompanyat per Michael Woods i Dan Martin, i el colombià Nairo Quintana (Arkea Team).

Tot això sense oblidar l'eslovac Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), tres vegades campió del món, la participació del qual afegirà un toc de 'glamur' a la Volta.

La carrera tindrà novament Calella com a localitat de sortida i arribada de la primera etapa, que posarà a prova els corredors amb un recorregut de mitja muntanya.

Les dues arribades destacades en alt seran a les estacions d'esquí de Vallter 2000 i Port Ainé, als Pirineus, dues etapes que es disputaran en el tercer i quart dia, respectivament.

Abans de les etapes de muntanya, se celebrarà la contrarellotge individual a Banyoles (Pla de l'Estany), que pot condicionar l'estratègia dels ciclistes als Pirineus.

En la cinquena etapa, la Pobla de Segur (Pallars Jussà) donarà la sortida en una etapa que finalitzarà a Manresa amb la muntanya de Montserrat com a gran escenari, mentre que en la sisena es viurà una de les jornades més llargues amb inici a Tarragona i final a Mataró (Maresme).

Com a colofó als set dies de competició, el circuit de Montjuïc, a Barcelona, reviurà la clàssica pujada al castell que augmentarà el nivell d'exigència de la jornada final.