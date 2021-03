El Barça presenta candidatura al títol amb un triomf d'impacte

La Lliga agafa velocitat de creuer. El Barça es va imposar anit al sempre difícil camp de la Reial Societat amb un contundent 1-6 i va replicar amb autoritat les victòries dels seus contrincants directesen la pugna pel títol. El Madrid es va imposar al camp del Celta per 1-3, mentre que uns minuts abans de l'inici del matx d'Anoeta, l'Atlètic de Madrid va derrotar l'Alabès per 1-0 amb un gol de Luis Suárez i amb Oblak aturant-li un penal a Joselu al minut 86. Màxima tensió davant de les 10 últimes jornades.

Koeman va repetir l'11 que va jugar contra el PSG i l'Osca, amb De Jong com a peça clau de la defensa per la seva capacitat per sortir amb la pilota controlada. I per davant, Dembelé va tornar a ser el jugador més avançat. El Barça va mostrar una bona actitud i un ritme alt, però la Reial Societat no es va deixar dominar i Isak va tenir dues grans ocasions per marcar, avortades ambdues per Ter Stegen amb magnífiques aturades, la segona propiciada inicialment per una errada seva en la passada.

El Barça es va avançar al minut 36 quan Alba va centrar perquè Dembelé rematés a plaer, però el seu xut davant de Remiro el va refusar el porter que, no obstant això, no va poder evitar que Griezmann cacés el rebot per fer el primer gol blaugrana. Sis minuts després, Messi va enviar una brillant assistència a Dest i el lateral nordamericà -que una estona abans havia fet una centrada que una mala recepció de Remiro va propiciar que la pilota s'estavellés al travesser- va xutar sense compassió fent el 0-2.

El segon temps va ser un festival blaugrana. Dest va tornar a ser protagonista posant la cama perquè un refús li rebotés a la cama i fes el 0-3. En el quart, Busquets va enviar una assistència per sobre de la defensa que Messi va rematar subtilment. En plena orgia golejadora, i després que l'àrbitre li invalidés un gol per un fora de joc mil·limètric, Dembelé va marejar la defensa local i va fer el cinquè creuant l'esfèrica. Barrenetxea, una jove promesa dels donostiarres, va marcar el gol de l'honor amb un xut imparable. I una paret entre Alba i Messi la va culminar l'argentí amb la seva diana 23.