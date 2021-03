El CB Artés no pot superar el líder del seu grup i cau a la pista del CB Valls

L'Artés visitava la pista del líder del subgrup C i un dels equips més forts de la categoria amb l'objectiu d'intentar aconseguir una victòria que era molt difícil. La derrota per 82 a 61 va certificar en el marcador la diferència actual entre aquests dos equips.

Tot i això, els bagencs van lluitar tot el partit, que no va quedar vist per a sentència fins a l'últim període, quan un parcial de 21-9 per als locals va ampliar la diferència fins als 19 punts finals. La derrota situa l'Artés amb un 5-5 que el deixa a mitja taula.

Els visitants no van poder aturar Bulow, 18 punts, que està sent un dels jugadors més destacats de la temporada. Tot i així, el bosnià Lazar Mutic va tornar a fer una molt bona actuació i va tornar a ser el jugador més valorat de l'enfrontament per segona jornada consecutiva.