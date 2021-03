El CB Martorell suma la seva quarta victòria consecutiva

El Martorell continua sumant victòries al lloc més alt de la classificació. Un 72 a 49 davant el darrer classificat que el situa encara més líder.

Una de les claus de la gran temporada del CB Martorell és la seva defensa, que està sent una de les més imponents de la categoria. Dissabte va aconseguir forçar fins a 21 pilotes perdudes i va deixar el Sant Cugat amb només 49 punts. El ritme dels locals es va imposar durant tot el partit de forma clara, i pràcticament no hi va haver cap minut en què els locals no tinguessin avantatge en el marcador.

La propera jornada el conjunt del Baix Llobregat s'enfrontarà al Pista Es Castell el dia 10 d'abril a les 17 hores.