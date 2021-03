El CE Manresa cedeix a Valls amb el sisè lloc assegurat

La continuïtat a Tercera Divisió del CE Manresa és un fet matemàtic quan falta una jornada per finalitzar la competició al subgrup 5A. La victòria matinal de la UE Castelldefels sobre la Pobla de Mafumet (1 a 0) va certificar que els blanc-i-vermells tancaran aquest primer cicle de 22 partits almenys en el sisè lloc i, per tant, a partir d'ara, disputaran l'anomenada Segona Fase per a la Fase Final per a Segona Divisió RFEF.

En conseqüència, la derrota dels blanc-i-vermells a Valls (2 a 0) només té transcendència pel que fa a la quantitat de punts amb què els bagencs iniciaran la segona fase. Els manresans van dur la iniciativa durant el primer període, però només van crear dues ocasions mitjançant Izan Checa (min 34) i Noah (min 40).

A la represa Sergi Masqué va aprofitar una centrada de Gerard Batista per avançar els vallencs a l'electrònic, i ja en el temps de recuperació, després de l'aturada d'Alejo a xut d'Aleix Díaz (min 91) i la rematada al travesser de Noah (min 92), Jordi Prades va sentenciar (min 93).