Dos parcials contraris fan perdre un sucós avantatge

Derrota dolorosa d'un Baxi que va dominar durant 35 minuts i va claudicar al final.

Inici encallat

Els primers minuts van ser espessos per les dues bandes i amb pocs punts (5-4, a 6.57). Dos tirs lliures de Vaulet va donar el primer avantatge als bagencs, però les defenses seguien superant els atacs quan Hinrichs aconseguia un 2+1 (7-11), però Sajus cometia la segona falta.

La tornada d'un temps mort va fer que els dos equips es despertessin. El MoraBanc va igualar amb un robatori de Sergi Garcia (11-11) que va precedir un intercanvi d'encerts del qual va sortir triomfador Sima, amb cinc punts seguits, just abans del bàsquet final de Llovet (13-18).

Explotant la pintura

La defensa manresana va seguir sòlida a la represa i Dani Pérez i un tir lliure de Sima van ampliar la distància fins al 15-21. Eren uns minuts de claredat ofensiva bagenca reblats per una esmaixada de Sima, un triple de Mason i un bàsquet d'Eatherton (19-28, a 5.23).

El MoraBanc va trobar punts amb Parakhouski i un triple de Llovet, però Eatherton i Hinrichs responien bé (24-32). Un bàsquet de mèrit de Vaulet donava el màxim avantatge (24-34), tot i el desencert en els triples (1 de 9). La defensa va tornar a rendir i un alley-hoop per a Sajus va situar el 26-36. Sergi Garcia va clavar un triple complicat a 5 segons (29-36).

Escapada frenada

La tornada va veure els primers punts de Hannah i una falta antiesportiva de Dani Pérez que va permetre a l'Andorra situar-se a tres punts (35-38). Un bàsquet de Hinrichs en un rebot ofensiu i els triples de Janning i Ferrari disparaven la distància fins al 37-46.

Eren bons minuts per al base californià, que assistia Eatherton i anotava fins al 43-55, després d'un altre tir de tres. Un 2+1 de l'ex del Braunschweig eixamplava el resultat a la màxima distància de 13 punts (45-58). El MoraBanc va reaccionar amb punts de Paulí, Sergi Garcia i Olumuyiwa. El Baxi perdia rebots en defensa que van fer que el mateix base mallorquí situés el 51-58. Per sort, va errar un bàsquet fet i Mason va donar aire (53-60).

Dotze punts perduts i pròrroga

El Baxi no només va aturar la sortida del MoraBanc en el darrer període sinó que Báez donava el màxim avantatge del quart (58-70), però un parell de males passades de Ferrari i Eatherton permetien transicions i dos triples (65-70 a 4.59 encara).

Janning aturava el cop, però l'Andorra estava llançat i els triples de Hanna h i Palsson obrien un nou partit (71-72). Dani Pérez i Hannah intercanviaven tirs de tres (74-75). Hinrichs anotava sota la cistella (74-77) i Mason provocava una falta d'atac d'Olumuyiwa a 1.47. Però Hannah posava el 76-77, a 1.17 amb dos tirs lliures. Les portes enrere mantenien el Baxi. Eatherton eliminava per faltes Olumuyiwa, però fallava un tir de personal, fet que aprofitava Hannah per empatar a 78. Dani Pérez errava un tir clar. Per sort, Jelínek fallava el triple i el partit anava a la pròrroga.

Un altre parcial negatiu

El Baxi iniciava bé la pròrroga i Janning situava el 78-83 amb un triple. Hannah responia, Mason fallava el tir de tres posterior i Parakhouski empatava de nou a 2.30. Janning errava i Senglin donava avantatge al seu conjunt amb dos tirs lliures (85-83). El Baxi s'obcecava amb els tirs llunyans. Ferrari, tornat a pista, errava de tres, però Jelínek també, i llavors Janning va tornar a capgirar el resultat (85-86). A 54 segons, Parakhouski tornava al carrusel amb un rebot en atac i Eatherton fallava un tir obert de tres (87-86), en una acció en què es feia mal Ferrari. A més, Jelínek es revenjava amb un triple que era el primer clau en el taüt (90-86). Janning malbaratava un nou triple desesperat i Llovet posava el 92-86, a 22 segons (14-3 de parcial), que Mason ja no retallaria més.