El Madrid i el Barça vencen amb facilitat i segueixen intractables

El Reial Madrid i el Barça van tornar a guanyar amb facilitat els seus partits de la Lliga Endesa, amb la qual cosa els blancs es mantenen amb una sola derrota en la competició, precisament davant dels blaugrana a casa, i el seu adversari se situa a dos partits de diferència, quan encara falta per disputar-se el partit al Palau Blaugrana. Ahir, l'equip de Pablo Laso va vèncer sense dificultats un dels conjunts de la zona baixa, el Coosur Betis, per 95-77, i els de Sarunas Jasikevicius van deixar clar el seu bon estat de forma en derrotar el València per 64-80, només 48 hores després d'haver-se exhibit a Milà.

Recital d'Abrines

En el partit de la Font de Sant Lluís, el gran protagonista va ser un Àlex Abrines que va trencar la defensa de l'equip de Ponsarnau amb una sensacional sèrie de 7 triples de 9 intents, per 23 punts finals. Tret d'un petit avantatge inicial del conjunt taronja, el Barça va trencar el duel al segon període i ja va marxar al decans amb dotze punts de diferència. A la segona part, el València ho va intentar, amb un bon Marinkovic al final, però no va ser suficient.

Abans, a Madrid, el conjunt blanc va poder donar minuts a joves com Vukcevic, autor d'11 punts, en un fàcil triomf davant del Coosur Betis. Els andalusos es van mantenir dins del partit fins a la mitja part (46-38), però un esplèndid Laprovittola, amb 13 punts en aquesta fase, va materialitzar l'escapada. Ell i els visitants Randle i Ndoye van ser els màxima anotadors de l'enfrontament, amb 16 punts.

Més derrotes dels cuers

El Betis encara va tenir sort ahir que els altres dos equips que tanquen la classificació també van perdre. L'Acunsa GBC ho va fer a Gran Canària per 90-81, tot i plantar cara durant tot el partit i tenir una bona aportació del pivot Okouo, autor de 23 punts. Pels insulars, Kilpatrick en va fer 17.

Tampoc no va tenir gaires opcions de fer res el Retabet Bilbao, derrotat pel TD Systems Baskonia per 72-85, en un duel desequilibrat al segon període. Zoran Dragic va ser el gran protagonista del partit, per la banda vitoriana, amb 25 punts anotats.