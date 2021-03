Marc Márquez es perdrà els dos primers GP de Qatar

Quan tot semblava indicar que el pilot de cervera Marc Márquez (Honda), gran dominador del Mundial de MotoGP en l'última dècada i que l'any passat es va veure obligat a parar per una lesió greu al braç dret, reapareixeria aquesta mateixa setmana en el Gran Premi de Qatar, amb el qual s'inaugura el Mundial 2021 de motociclisme, al circuit nocturn de Losail (Doha, Qatar), s'acaba de saber que l'equip mèdic que el va operar, el mes de desembre passat, a l'Hospital Ruber Internacional, de Madrid, liderat pels doctors Samuel Antuña i Ignacio Roger de Oña, li han recomanat que, malgrat que tot va «bé», tingui una mica més de paciència i, de moment, no viatgi a Qatar per participar en el debut mundialista.

Possible reaparició a Portugal

Segons ha pogut saber El Periódico de Catalunya (diari del mateix grup editorial que Regió7), Márquez, que es va sentir molt còmode i veloç a Montmeló i Portimão al comandament d'una Honda Rc213V-S, rèplica de gran premi, de 215 cavalls, també es perdrà la setmana vinent el GP de Losail, és a dir, la segona carrera consecutiva de la temporada, ja que, segons el comunicat oficial de l'equip Repsol Honda, la pròxima revisió, amb els doctors Antuña, Roger de Oña, De Miguel, Ibarzabal i García Villanueva, serà, el 12 d'abril, vuit dies després del GP de Losail i la mateixa setmana que es corre a Portimão, on sí que podria pilotar, ja que aquesta era la cita recomanada per part de l'entorn del campió de Cervera per reaparèixer.

«En la revisió realitzada al pilot Marc Márquez per l'equip metge liderat pels doctors Samuel Antuña i Ignacio Roger de Oña, i format pels doctors De Miguel, Ibarzabal i García Villanueva, 15 setmanes després de la cirurgia d'una pseudoartrosi infectada d'húmer dret, s'ha trobat una bona resposta clínica», assenyala el comunicat de l'equip Repsol Honda. «No obstant, considerant el període de temps i l'estat actual del procés de consolidació òssia, els metges consideren prudent i necessari no accelerar la tornada de Márquez a la pista després d'un llarg període d'inactivitat, evitant així posar en risc l'húmer en un esforç gran».

Márquez tindrà paciència

«Després de l'última revisió mèdica –comenta el mateix Márquez en aquest comunicat–, els metges m'han advertit que el més prudent era no prendre part en el GP de Qatar i continuar amb el pla de recuperació que hem seguit durant l'últimes setmanes. M'hauria encantat poder participar en la carrera inaugural del Mundial, però haurem de continuar treballant per poder recuperar les condicions òptimes que ens permetin tornar a la competició amb garanties d'èxit».