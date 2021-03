El Vicentí juvenil perd un duel a cara o creu amb el CET 10

El Futsal Vicentí va perdre per la mínima en el seu primer enfrontament d'aquesta segona fase per la permanència a la pista del CET 10 (5-4). El conjunt bagenc va millorar la seva versió a la represa però va acabar caient en un final de cara o creu.

Els visitants es van avançar primer gràcies a una gran jugada col·lectiva però es van veure remuntats just abans del descans amb tres gols consecutius, 3-1. A la represa l'entrenador del Futsal Vicentí va corregir errors del seu equip i el conjunt bagenc va millorar i va poder empatar. Quan faltaven dos minuts els locals van aprofitar l'errada defensiva dels visitants per marcar el gol de la victòria. El Futsal Vicentí va sortir amb el sistema de porter jugador a la desesperada però no va tenir cap opció per empatar.