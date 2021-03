Abonar-se a lluitar per l'ascens

«Escalfem el Congost». Aquest és l'original, atrevit i fins i tot picant lema de la campanya d'abonaments que va llançar ahir el Centre d'Esports Manresa. La proposta que difonen els jugadors a través de les xarxes socials mitjançant un vídeo fins a cert punt picant elaborat per Marta Ripollès convida als aficionats al futbol de la capital del Bages que no són socis del club a adquirir l'abonament anomenat «Carnet Play-Off 2a B». Per 20 euros els seguidors de 26 o més anys i per només 10 els d'edats compreses entre els 18 i els 25, els nous abonats podran assistir a quatre partits. A l'últim duel de la primera fase del subgrup 5A de Tercera Divisió que diumenge enfrontarà l'equip blanc-i-vermell amb el segon classificat, el Terrassa FC, així com als tres que els jugadors de Ferran Costa jugaran com a locals en la segona fase de la competició, integrats en l'anomenada Fase d'Accés als Play-Off d'Ascens a la Segona Divisió RFEF. Per als menors d'edat, l'accés a l'estadi del Congost serà gratuït en aquestes quatre confrontacions.

El primer equip del Centre d'Esports Manresa va segellar diumenge la permanència per segona temporada consecutiva a Tercera Divisió. Tot i perdre a Valls (2 a 0), la victòria del Castelldefels contra la Pobla de Mafumet (1 a 0) va garantir als blanc-i-vermells almenys el sisè lloc al final de la primera fase de la lliga. En aquests moments, els manresans són cinquens. A la segona fase, el Manresa s'enfrontarà en una lligueta a doble volta contra el quart, el cinquè i el sisè classificats del subgrup 5B. Els dos millors al final de les sis jornades es guanyaran el dret a competir als quarts de final de les eliminatòries d'ascens. Els equips accedeixen a la segona fase amb la puntuació acumulada a la primera.

Els abonaments que posa a la venda el Centre d'Esports Manresa es podran adquirir a partir d'avui, dimarts, i fins divendres, a les oficines del club, situades a l'estadi del Congost, entre les 18 i les 20 hores.

En la roda de premsa de presentació de la iniciativa Ruth Guerrero, presidenta del CE Manresa, va agrair als jugadors la seva «implicació per assolir la permanència, un fet que ara ens permet lluitar per accedir a les eliminatòries d'ascens» a Segona Divisió RFEF. La temporada vinent, l'actual Segona Divisió B es reconvertirà en dues categories, la Primera Divisió RFEF i la Segona Divisió RFEF. Per la seva part, Francesc Sòria, responsable de comunicació de la junta directiva blanc-i-vermella, va incitar els aficionats manresans a convertir l'estadi «en una caldera», a la vegada que reclamava que «dilluns, 29 de març, les imatges de les grades han ser un exemple de responsabilitat i d'organització». Les entrades per a cadascun dels partits tindran un preu de 10 euros.