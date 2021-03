El Baxi allarga el contracte de Dani Pérez fins al 2024

El Baxi Manresa i el base Dani Pérez han acordat perllongar el vincle que els uneix fins el 2024, tal i com va anunciar ahir el club en un comunicat en el que explica que el jugador té contracte en vigor i s'ha volgut ampliar fins d'aquí a tres anys. D'aquesta manera, l'actual màxim assistent de la Lliga Endesa continuara essent un dels homes importants de l'esquadra que dirigeix el tècnic Pedro Martínez.

Dani Pérez (l'Hospitalet, 1990) va arribar al club l'estiu del 2019 per ocupar la posició de base juntament amb Frankie Ferrari, que actualment també forma part de la plantilla del Nou Congost. En la seva primera temporada a l'equip manresà, Pérez va jugar una mitjana de 23,6 minuts, va repartir 6,6 assistències i va fer 5,7 punts per partit a la Lliga Endesa i la Basketball Champions League. En la present temporada, els seus números han crescut de forma notable, ja que juga una mitjana de 24 minuts, assisteix 6,7 cops per partit i anota 7,14 punts.

El base va iniciar la seva trajectòria al Cornellà la temporada 09-10, i posteriorment va jugar a les files de Lleida, Menorca, River Andorra, Fuenlabrada (ACB), Palència, Oviedo i Delteco (ACB), abans d'aterrar a Manresa.