El Baxi perd Dani Pérez per a la resta de la lliga per lesió

El Baxi Manresa va informar ahir que Dani Pérez «estarà prop de tres mesos de baixa» com a conseqüència «d'una lesió que es va fer en el darrer partit a la pista del Morabanc Andorra», és a dir, diumenge passat. Segons el club, el director de joc hospitalenc «té una ruptura parcial del lligament encreuat posterior del genoll dret».

Tot i que Dani Pérez va jugar fins als últims segons de la fatídica pròrroga que va decidir la victòria andorrana (92 a 86), l'entitat concreta en el seu comunicat que Dani Pérez va fer-se la lesió «quan faltava poc més d'un minut per acabar el tercer període, en una jugada en què va caure a terra un oponent i el base va dona-li un cop involuntàriament». El període de recuperació previst, pròxim als tres mesos, equival a dir que la temporada ha finalitzat per al base de l'Hospitalet, doncs l'última jornada de la fase regular de la Lliga ACB es disputarà el tercer cap de setmana de maig. Dani Pérez ja va ser baixa durant dues jornades després de patir una lesió al tendó central del bíceps femoral de la cama dreta en el duel jugat contra el San Pablo Burgos el 31 de gener. L'aturada de la competició per la disputa de la Copa del Rei i per les finestres FIBA va propiciar que només es perdés els duels a Gran Canària i contra l'UCAM Múrcia. La seva baixa i la de Guillem Jou deixen a disposició de Pedro Martínez només tres jugadors de formació: Dani Garcia, Rafa Martínez i Yankuba Sima, un fet que l'obligarà a inscriure en els propers partits Lazar Mutic o a un dels dos jugadors convalescents.

Passejada dels dos grans

El Reial Madrid i el Barça van disputar ahir partits endarrerits en què no van patir gaire. Els blancs van guanyar a la pista de l'Obradoiro per 71-87, amb 17 punts de Causeur i de Laprovittola. Per la seva banda, els blaugrana van aixafar el Movistar Estudiantes per 98-68 amb 18 punts de Mirotic. El duel que havien de disputar l'Urbas Fuenlabrada i l'UCAM Múrcia queda pendent d'un PCR a un jugador visitant. Podria disputar-se avui.