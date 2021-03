Un miler i mig de partits de primera

El 15 de febrer del 2004, un Nou Congost ple de gom a gom celebrava una efemèride. El Bàsquet Manresa es convertia en el sisè equip de l'estat espanyol a arribar als mil partits. Una seixantena d'exbasquetbolistes de l'entitat van saltar a la pista en el descans del xoc de lliga que els bagencs jugaven contra el Barça i que van acabar perdent per un exigu 60-65. Els llums es van enfosquir i un dels moments emotius va ser l'hissada de la camiseta blanca amb franges vermelles que es va dissenyar per a l'ocasió amb el número 1.000 que encara penja del sostre de l'equipament esportiu municipal.

Disset anys, un mes i dotze dies més tard, el Congost també s'hauria de vestir de festa per a l'enfrontament número 1.500, per al qual el calendari condicionat de l'ACB va buscar un altre adversari de màxim nivell, el Reial Madrid. Però ara l'escenari serà diferent. Sense públic per culpa de la pandèmia i en un ambient fred, el miler i mig de cites de primera s'haurà de celebrar com es pugui, tal com va passar fa unes setmanes amb el 25è aniversari de la Copa del Rei. Però és una efemèride i serveix per recordar molts moments d'aquesta història que es resisteix a aturar-se.

Supervivent d'anada i tornada

En l'anàlisi dels jugadors que van intervenir en el partit número 1.000, l'aleshores cap d'esports de Regió7, Xavier Prunés, deia d'un jove Rafa Martínez, que al cap de pocs dies faria 22 anys, que «com és de costum en els darrers partits, va sortir al final del segon quart i no va mirar l'anella». El santpedorenc és un més dels protagonistes estadístics de més de 52 anys de trajectòria, dades recollides durant dècades per Prunés i de les quals es nodreix aquest article. Aleshores no se sabia que l'escorta iniciaria al cap de quatre anys un viatge d'onze temporades al València, passaria per Bilbao i arribaria a temps a casa per ser al partit 1.500. És l'únic supervivent a la pista de l'efemèride del 2004 i un de tants noms que recorden els aficionats, des dels més veterans als més joves, com ara el d'Ed Johnson.

Ell va ser un dels protagonistes de la festa del partit número 1.000 i és un nom important. Encara és el tercer màxim anotador de la història de l'entitat a la màxima categoria, només superat per dos Joans, Martínez i Peñarroya i per davant d'un altre, Creus. També té el rècord de punts en un sol partit, datat de la temporada 1973-74, la mateixa en la que Johan Cruyff arribava al Barça com a jugador, perquè tinguem una idea de quant de temps ha passat des d'aleshores. Qui s'hi ha acostat més ha estat un altre ídol de l'afició, el panameny Rolando Frazer, una màquina d'anotar. De fet, ell és el jugador que ha ficat més cistelles de dos punts, un total de 1.061, i va arribar als 48 en un enfrontament la temporada 1986-87, en el qual va acabar tercer en la classificació de jugadors amb més punts, només superat per Eddie Phillips, del Cajacanarias, i David Russell, de l'Estudiantes.

Un club de casa

Repassant més dades, en adonem que el Bàsquet Manresa ha estat, durant aquests 1.500 partits, un equip que s'ha nodrit de jugadors de casa, formats a Manresa o a la resta de Catalunya, principalment. Així, dels deu jugadors amb més partits, vuit són catalans, liderats per Jordi Singla i Joan Peñarroya, els capitans que van aixecar la lliga i la Copa, respectivament. En aquest top-10 hi ha també l'andalús Jesús Lázaro, en setè lloc, i el murcià Álex Hernández, que és desè. També manen els de casa en l'anotació, tot i que ahí ja apareixen noms de jugadors estrangers, bàsicament nord-americans, que s'han convertit en referents en diferents èpoques, des de Fullarton a Harper Williams, de George Singleton, màxim rebotador, taponador i home més valorat de la història del club, a Josh Asselin, l'estranger amb més partits a casa nostra.

Noves marques

Alguns d'aquests regitres semblen d'una altra època, però n'hi ha hagut uns quants que han caigut en el temps que ha passat des del partit 1.000 fins al 1.500. Per exemple, en un dia tan dur per a ell com el d'ahir, és bo recordar que Dani Pérez és el basquetbolista amb més assistències en un partit, un total de 16 la temporada passada contra l'UCAM Múrcia. Pau Treviño, que actualment juga al conjunt vinculat, el CB Artés, es va convertir en el més jove en debutar, ara fa tres temporades amb 16 anys i 264 dies. I, evidentment, Pedro Martínez, que en el curs anterior va superar Jaume Ponsarnau com a tècnic amb més partits a la banqueta i que dissabte completarà 234 enfrontaments de lliga dirigint el club bagenc.

A nivell d'equip, es va igualar la victòria amb una diferència de punts més gran, 32 sobre el Joventut, però també es van patir les derrotes més dures, contra Barça i Madrid, amb un dolorós -48. Dissabte, el Bàsquet Manresa arribarà als 1.500 en un bon moment, amb Europa com a objectiu i amb ganes de superar la pandèmia perquè la propera celebració la faci acompanyat.