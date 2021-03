Especialistes en saltar obstacles

Quants obstacles deu haver superat Toni Bou en el decurs de la seva carrera? Segurament milions. Amb la moto de trial, el pilot pierenc ha arribat a encadenar 28 títols mundials consecutius, entre els guanyats a l'aire lliure i en pista coberta. Ahir va trobar-se amb un món habitat per persones que n'han superat tants o més que ell.

El centre de la Fundació Ampans de Santpedor va oferir ahir a la seva gent una matinal especial. Va poder gaudir de les piruetes i de la simpatia d'un dels millors esportistes del món, que sovint es diu poc pel simple fet que sigui de casa. Toni Bou i el seu company d'escuderia, el japonès establert a Torroella de Montgrí Takahisa Fujinami, es van interessar per la feina que es fa a la instal·lació santpedorenca i van oferir una exhibició en què van mostrar simpatia cap a un públic tan poc habitual.

Un any diferent

En condicions normals, l'equip Repsol-Honda estaria preparat per iniciar el Campionat del Món a l'aire lliure. Però la pandèmia ho ha trastocat tot. Bou i Fujinami no han disputat cap prova perquè s'ha suspès la temporada hivernal. La primera cursa no està prevista fins al juny, a no ser que les dades epidemiològiques la cancel·lin, com ja han fet amb la que estava prevista a Japó. Bou explicava ahir que «estem tenint una pretemporada molt llarga, eterna. Sabíem que el 2020 seria complicat i sembla que el 2021 ho serà més. Estem evolucionant la moto i esperem tenir un calendari digne, ja que de moment n'estan caient moltes curses».

Ahir tocava una altra prova, la de saber què s'hi fa a Ampans i la de trobar-se de cara a cara amb els seus usuaris, que els tenen com a ídols. Bou reconeixia que «ens n'havien informat una mica, de què feien aquí, però no en sabíem gran cosa. Iniciatives com aquestes són interessants. Es troben en un lloc endreçat, bonic i ben dividit per seccions i ens han explicat molt bé com funciona tot». Ahir es tractava de «passar un dia divertit per a tothom».

Així, Bou, Fujinami i el seu seguici van visitar primer el garden, on les seves treballadores els van explicar la feina que s'hi fa. El japonès, de 41 anys i campió del món el 2004, va ser qui més interessat es va mostrar en aquest espai, segurament empeltat per la cultura de passió per les plantes del seu país.

Tot seguit, es van dirigir a participar en un programa de ràdio elaborat per uns quans alumnes del centre Jeroni de Moragas que hi ha dins de les instal·lacions. «L'hora dels valents» és un espai que forma joves periodistes del futur i que ahir va tenir dos convidats especials. Van respondre les preguntes sobre la seva trajectòria en què, entre d'altres interioritats, Fujinami va revelar que corre en moto des dels tres anys. «El Toni té més mundials, però en això guanyo jo», va deixar anar enmig del riure dels presents.

Jugant amb el risc

Però el plat fort va ser l'exhibició que va tenir lloc en l'esplanada de davant de l'escola. Els pilots es van canviar i van obsequiar tothom amb piruetes amb la moto damunt d'uns grans contenidors situats per a l'ocasió.

El moment més divertit, per a uns més que per als altres, va arribar quan un dels integrants de l'equip Honda es va estirar a terra i per tal que els trialers fessin maniobres per damunt seu, passant-li a pocs centímetres del cos, però sense arribar-lo a tocar. No cal dir que el públic va aplaudir el número durant una llarga estona.

Com va explicar el president d'Ampans, Sebastià Catllà, «és d'agrair que gent d'aquest nivell hagin estat amb nosaltres. És un gran incentiu per a les persones amb discapacitats ja que es veu l'esforç dels esportistes comparable al que fan aquests nois per tirar endavant a la vida». Sense dubte, els dos mons estan plens d'experts en superar grans barreres».