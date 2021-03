Uns centenars de manresans gaudeixen del pas i del final d'etapa de La Volta a la capital del Bages

La cinquena etapa de La Volta Ciclista a Catalunya del Centenari ha atret centenars d'aficionats als carrers de Manresa per on ha passat abans de pujar a Montserrat i de retornar per viure el final d'etapa a "la bombolla" habilitada a l'aparcament de la zona esportiva del Congost.

A les 15.13 hores, disset minuts abans de l'horari previst, el grup de ciclistes provinent que encapçalava aleshores l'etapa provinents de Sant Joan de Vilatorrada ha encarat l'esprint intermedi situat una dotzena de metres abans de la cruïlla entre la carretera de Cardona i el carrer del Bruc.

Cent-cinquanta aficionats s'aplegaven a l'entorn de les tanques que delimitaven l'àrea on esprintar i un número similar s'ha aplegat a l'entorn de la cruïlla que connecta la carretera de Cardona i la Muralla de Sant Domènec. El pont de Sant Francesc ha estat un dels altres punts on s'ha aplegat més aficionats. Ha destacat especialment la presència de nombrosos manresans d'origen colombià i equatorià amb banderes dels seus països de procedència àvids de veure en acció Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Jhoan Estebán Cháves, Richard Carapaz o Jonathan Caicedo.

Tot i que la pandèmia ha impedit a la vuitantena d'aficionats que s'han desplaçat fins a l'aparcament de la zona esportiva del Congost veure l'arribada dels ciclistes a menys d'un centenar de metres, els presents han xalat amb la victòria del ciclista alemany Lennard Kämna (Bora-hansgrohe), qui ha culminat amb èxit l'escapada que ha iniciat a 7 quilòmetres i escaig de la línia de meta. El ciclista britànic Adam Yates (Ineos Grenadiers) es referma en el lideratge de la classificació general.