Fati i Coutinho: el menisc ho trenca tot

Només els separen els deu anys de diferència. Fora d'això, el calvari que viuen és idèntic. La crucial temporada que havien d'afrontar tots dos ha saltat pels aires. El menisc, un dels seus respectius meniscos, ho ha trencat tot. Ni en els pitjors malsons es podien imaginar que es passarien la campanya en blanc, com les negres perspectives suggereixen ara davant els greus problemes de la seva rehabilitació.

La temporada d'Ansu Fati (18 anys) era de confirmació després de la seva espectacular irrupció en la campanya anterior (33 partits, 8 gols) i la cadena de rècords que va lligar: golejador més jove del Barça a la Lliga i golejador més jove de la història a la Champions i a la Selecció. Tot abans de ser major d'edat.

Començava l'exercici amb cinc gols en els primers deu partits. Havia canviat l'entrenador, però ni ho va notar: continuava sent titular, un privilegi merescudament guanyat. Però va arribar l'onzè davant el Betis. Es va colar a l'àrea, més ràpid que Mandi, i el defensa verd-i-blanc el va enderrocar. L'última aportació d'Ansu va ser el penal que Claudio Bravo va parar a Antoine Griezmann.



El primer contratemps

Dos dies després (9 de novembre), el jove futbolista guineà passava pel quiròfan del doctor Ramon Cugat. Una eminència en lesions de genoll que li va suturar el menisc intern del genoll esquerre per preservar-se'l i evitar així futures lesions en l'articulació. Va estar cinc dies ingressat i aquest retard en sortir de la clínica va ser el primer dels contratemps. Que encara no s'han acabat.

Dimecres, sense anar més lluny, Fati i el seu pare van viatjar fins a Lió (França) per visitar el doctor Bertrand Sonnery-Cottet, un altre especialista, que li va aconsellar reprendre els entrenaments a un ritme progressiu per comprovar com responia el genoll esquerre i decidir, en funció d'això, si s'havia de tornar a operar. Entre novembre i març, malgrat el secretisme que ha envoltat la rehabilitació del davanter, va transcendir que havia sigut intervingut una altra vegada. Per a «un tractament biològic regeneratiu al genoll», va adduir el Barça al gener.

«Li hem donat ànims i estic convençut que es recuperarà bé», va dir Joan Laporta divendres després d'una visita a la ciutat esportiva de Sant Joan Despí, segons va declarar el president blaugrana a Cuatro.



Mateix cas, altres mans

El mateix panorama descoratjador es dibuixa per a Coutinho (28 anys), que tornava al Barça després de la seva cessió al Bayern de Munic. La temporada de la redempció serà una temporada perduda. Va durar menys el guineà que el brasiler, lesionat el 30 de desembre en el partit davant l'Eibar i operat el 2 de gener després de 14 partits i 3 gols.

El doctor Joan Carles Monllau va reparar la ruptura del menisc extern del genoll esquerre que va patir Coutinho a l'intentar una finta sobre un rival. Tres mesos de baixa era el termini diagnosticat per a un altre home rècord: el fitxatge més car de la història. I, igual que Fati, la dissort l'ha perseguit. El persegueix.

Coutinho ha buscat una altra opinió per les inflamacions del seu genoll. Es va desplaçar més lluny. La del doctor belga Pieter d'Hooghue, que opera a Doha (Qatar), li va aconsellar l'extirpació d'un quist com a causant dels vessaments de líquid sinovial. El retard en la rehabilitació impedeix predir quan reapareixerà.