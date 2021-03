El Manresa FS i el Sala 5 Martorell encaren la segona fase amb ambició i objectius similars

El Manresa FS anhela marcar el gol de la classificació per jugar la Copa del Rei per quart curs seguit

Els dos banderers del futbol sala de la Catalunya Central, el Sala 5 Martorell i el Manresa FS, iniciaran aquest proper cap de setmana la segona fase de la lliga de Segona Divisió B, la tercera categoria estatal, amb la pretensió de figurar entre els quatre millors equips de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears en finalitzar les vuit jornades d'aquesta atractiva Fase per accedir a les Eliminatòries d'Ascens a Segona Divisió.

Després de tancar la primera etapa de la lliga de forma reeixida, el segon cap de setmana de març, amb l'objectiu acomplert de ser entre els quatre primers classificats dels seus respectius subgrups (els martorellencs van ser segons en el 3A i els manresans quarts en el 3B, tot i que ambdós equips van sumar 35 punts en acumular 11 victòries, 2 empats i cedir en només 5 duels) les dues formacions es marquen objectius similars en aquesta decisiva segona fase. Així, mentre els de Martorell aspiren a lluitar per la primera i la segona posició, que permeten jugar les cobejades eliminatòries d'ascens, els de la capital del Bages, sense renunciar a aquesta possibilitat, ambicionen assolir el tercer o el quart lloc, una classificació que els permetria competir per quarta temporada consecutiva a la Copa del Rei.

L'anhel de tornar Martorell a l'elit

La junta directiva del Sala 5 Martorell va començar a implementar la tardor passada el pla estratègic dissenyat per al període 2020-25 amb l'objectiu de situar a les categories professionals del futbol sala estatal al primer equip del club que va agafar el relleu de l'històric FS Miró Martorell. La primera oportunitat per fer realitat aquest somni es materialitzaria en el supòsit de finalitzar la segona fase de la competició en una de les dues primeres posicions. Els martorellencs l'obriran demà en rebre el Futsal Barceloneta, a partir de les 18.30 hores.

Víctor González, tècnic del Sala 5 Martorell considera «complert el propòsit que ens havíem marcat per a la primera fase de la lliga, tot i que amb una certa irregularitat pel que fa als resultats». «Hauríem d'haver-nos imposat com a locals al Cerdanyola i a l'Escola Pia de Sabadell i en la penúltima jornada a Ripollet per afrontar aquesta segona etapa de la competició amb més puntuació», reflexiona l'entrenador gavanenc.

Recordem que els vuit equips que competiran a la Fase per accedir a les Eliminatòries d'Ascens a Segona Divisió la iniciaran amb els punts que van aconseguir en el primer tram de la lliga. Tant la formació martorellenca com la manresana l'obriran a només tres punts del segon, el Calvià Palma Futsal (38), i a sis del primer, el CN Sabadell (41).

El preparador de l'equip del Baix Llobregat assevera que «hem demostrat que podem competir i guanyar qualsevol equip de la categoria» i explicita que «el nostre objectiu es classificar-nos per a les eliminatòries d'ascens». Per a Víctor González, les claus per aconseguir-ho són «ser fidels al nostre estil de joc; disposar de tots els jugadors gràcies a una baixa incidència de les lesions i polir alguns aspectes del nostre sistema defensiu». No endebades, el Sala 5 Martorell ha estat el màxim golejador de la primera fase en materialitzar 110 gols en 18 partits.

Amb el suport de 390 aficionats

En els quatre duels que disputaran els martorellencs al seu pavelló, els vermells comptaran amb el suport de 390 aficionats, és a dir, un 30% de l'aforament, després de la requesta que ha tingut «l'abonament específic per assistir a aquests quatre partits per només 10 euros», detalla Xavier Torres Munné, president de l'entitat. En el partit contra el Futsal Barceloneta Víctor González no podrà comptar amb els porters Sergio Arriero, per lesió, i Álex Delgado, per raons personals, mentre que Cristian García i Toni Sánchez són dubte.

Accedir a la Copa sense Corvo

El Manresa FS va certificar la seva presència entre els vuits millors en el penúltim partit d'una primera fase especialment atípica per als blanc-i-vermells. Els positius de covid-19 que van afectar jugadors dels seus oponents i d'altres incidències van imposar als manresans un llarg parèntesi competitiu en dues ocasions: la primera aturada, el desembre, es va perllongar un mes, i la segona, a meitats de gener, durant vint dies.

Per això, Pere Joan Pusó, president del Manresa FS, afirma que «amb totes les dificultats que han sorgit, segellar la classificació per a la fase que dona accés a les eliminatòries d'ascens ha estat tot un èxit». «Una vegada aconseguit aquest objectiu, hem de competir per les dues primeres posicions, però sent conscients que ens enfrontem a equips de molt nivell. En conseqüència, el nostre desafiament és finalitzar la segona fase entre els quatre primers i, així, classificar-nos per a la propera edició de la Copa del Rei».

L'equip blanc-i-vermell encara aquest repte sense el concurs del seu jugador més determinant, el veterà ala Carles Corvo. El tècnic Albert Manzanares no podrà comptar amb el jugador manresà per una problemàtica interna. L'entrenador barceloní que va agafar el relleu de Sito Rivera quan el mataroní va fitxar pel Burela FS (Primera Divisió) qualifica l'absència de l'ala com «una gran pèrdua a nivell ofensiu» que ha de propiciar «un canvi de mentalitat en la resta de jugadors. Tots hauran d'assumir més responsabilitat. La implicació de tots ens ha de convertir en un equip sòlid, seriós i solidari que ha d'aprendre a diversificar la producció golejadora».

Els bagencs debutaran diumenge, a les 13 hores, a la pista del Calvià Palma Futsal. Després de promocionar la ciutat a les províncies de València i Alacant, el Manresa FS s'enfronta a l'equip palmesà. Albert Manzanares veu els seus jugadors «il·lusionats, endollats, concentrats i units», tot i que el preocupa «la qualitat del descans de què puguin gaudir la nit de dissabte a diumenge per l'inusual horari del partit. El nostre vol surt de Barcelona a quarts de nou i molts jugadors s'hauran d'aixecar a les sis». L'exjugador del FC Barcelona, FS Gavà, Manresa FS i AE Penya Esplugues, entre d'altres, detalla que el Calvià «és un equip format per jugadors joves que practica una pressió alta i que optimitza el xut exterior». «El duel de diumenge serà d'una gran exigència física. Haurem d'actuar amb intel·ligència per aconseguir arribar als últims minuts amb la necessària reserva d'energia per encarar el tram decisiu del partit». El Manresa FS jugarà el primer duel de la segona fase com a local Dijous Sant, a partir de les 19.45 hores.