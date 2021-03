La nova temporada d'F-1: la motivació d'Alonso, el repte de Sainz

A l'espera de la revolució tècnica que s'ha programat per al 2022, la temporada que arrenca aquest cap de setmana a Bahrain no és de cap manera de transició. Si bé probablement no serveixi per canviar l'ordre establert ni acabar amb l'hegemonia de Mercedes i Lewis Hamilton, sí que presenta grans al·licients. El primer, sens dubte, la tornada d'un motivadíssim Fernando Alonso. I no menys important, l'estrena de Carlos Sainz amb Ferrari.

Red Bull s'ha armat amb un tàndem explosiu i que pot donar molt joc el 2021. Max Verstappen mai ha tingut un company tan incòmode i experimentat com Sergio 'Checo' Pérez. El mexicà, que va ser 'expulsat' de l'equip de Lawrence Stroll (ara Aston Martin) per donar entrada a Sebastian Vettel, ha agafat el volant de l'RB16B amb moltes ganes. I en l'aspecte tècnic, vist això en pretemporada, el monoplaça promet.

Verstappen va acabar els tests d'hivern com el més ràpid. Tot i que ell mateix reconeix que «seria estúpid pensar que ja estem per davant de Mercedes». Només la Q3 que es disputa aquest dissabte en el circuit de Sakhir resoldrà els dubtes sobre el seu potencial real.



Hamilton, a la recerca de la vuitena

El calendari, amb el qual s'intenta recobrar la normalitat després d'un any de pandèmia, està previst a 23 grans premis, és a dir, el més ambiciós de la història de la Fórmula 1. Amb l'amenaça del coronavirus, que podria alterar sensiblement els escenaris i dates com ja va passar el 2020, el Mundial arrenca amb un nom propi: Sir Lewis Hamilton. El britànic, que ja suma set títols, s'ha convertit en l'home dels rècords.

Després d'igualar les corones de Michael Schumacher i superar-lo en victòries, podis i 'poles', Hamilton pot erigir-se en el millor pilot de tots els temps des del punt de vista de les estadístiques. Sempre hi haurà qui prefereixi Schumacher, Senna, Prost o fins i tot Alonso, però els números es decanten de forma aclaparadora del costat de l'anglès, que opta al seu vuitè títol.

Mentre ja s'especula que el 2021 pot ser l'última temporada de Hamilton, el seu company Valtteri Bottas està obligat reivindicar-se si pretén mantenir el seu seient al millor equip de la graella. La cúpula de Mercedes ja dona per descomptat que el 2022 el brillant George Russell, ara a Williams, pilotarà per a les 'fletxes platejades'. I si Lewis no se'n va, Bottas serà el 'sacrificat'. El finlandès té una temporada per davant per fer que els seus caps canviïn d'opinió.

Si al capdavant del campionat es perfila un pols entre Mercedes i Red Bull, la batalla per ser 'el millor de la resta' l'hauria d'apuntalar Ferrari, que en els tests d'hivern va deixar espurnes de la seva recuperació i una bona velocitat punta després de firmar la seva pitjor temporada en anys (6è i només tres podis el 2020). Tant McLaren com Alpine F1 semblen capaços d'assentar el pas endavant que van fer el 2020. La principal incògnita és què serà capaç de fer Vettel amb Aston Martin.



La tornada d'Alonso i el repte de Sainz

Més enllà dels seus dos títols (2005 i 2006, amb Renault), les seves dues victòries a Le Mans i les seves experiències al WEC i Dakar, Fernando Alonso és protagonista allà on va. Lluny d'acceptar un present còmode, sense pressions i vivint dels records d'un gloriós passat, l'asturià torna a la F-1 convençut que encara no ha dit la seva última paraula.

A la pretemporada va generar enormes expectatives, tant dins com fora del cotxe. Sobre l'asfalt va fer cert el refrany de 'qui ho té al néixer ja no ho deixa', marcant temps i ritme interessants al volant d'un Alpine amb el qual li queda un llarg camí fins a ser tan competitiu com pretén. L'F-1, en qualsevol cas, ha recuperat un dels seus herois.

«L'objectiu és ajudar l'equip a guanyar carreres i el Mundial, però no hi ha un termini marcat per aconseguir-ho. Tornar requereix temps. No estic al 100% en nivell encara, sempre et sents més còmode després de quatre o cinc carreres», assegura Fernando, que concentra el seu desafiament el 2022, amb les noves regles, però no pensa malgastar «les oportunitats que es presentin aquest any». I l'edat (39 anys) no serà un obstacle. «Hamilton, el tipus que domina aquí, en té 36», remarca Alonso.



Millor motor a Ferrari

Carlos Sainz arriba a Ferrari als 26, però amb una dilatada experiència, després de passar per Toro Rosso, Renault i McLaren. L'SF21 sembla, d'entrada, més competitiu que el seu predecessor, marcat per la brutal retallada de cavalls que va patir just abans de començar la campanya. El cotxe va donar en els tests de Bahrain alguns problemes de joventut, però el primer que es va poder comprovar és que l'actual motor és millor, té més potència i és més veloç en recta.

Per a Sainz, cinquè pilot espanyol a vestir-se de vermell (el tercer en grans premis després del Marquès de Portago i Fernando Alonso), el desafiament és majúscul: «Si el cotxe està per lluitar per coses millors que el 2020, ho intentarem. Si no, caldrà maximitzar el que tinguem», diu, prudent.

Fa tot just quatre mesos, a Bahrain, Carlos Sainz va protagonitzar una de les seves millors carreres amb McLaren, amb una remuntada de 10 llocs fins a la cinquena posició en meta. El circuit de Sakhir és sens dubte l'escenari ideal per firmar el seu debut oficial amb Ferrari. «Un cap de setmana que mai oblidaré», confessa emocionat.