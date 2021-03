La Volta fa parada avui a Manresa després d'haver-hi passat dues vegades

Després de l'efímer pas de dimecres, la Volta a Catalunya torna avui amb totes les de la llei a Manresa. Ho fa per donar per finalitzada la cinquena etapa de l'edició del centenari, que passa per la segona ciutat amb més metes parcials de la seva història, després de Barcelona. La pandèmia obligarà a que la línia de meta s'hagi de muntar apartada del centre, davant del pavelló del Nou Congost, i a que s'hagi demanat als aficionats que no s'amunteguin per seguir el pas de la cursa, però sí que durant un parell d'hores hi haurà restriccions a la banda oest de la ciutat que afectaran el trànsit.

D'aquesta manera, al voltant de les 15.30 hores hi ha previst el primer pas de la comitiva, que haurà sortit de la Pobla de Segur i que, després d'haver discorregut per la comarca de l'Anoia, a través de Calaf, i per Fonollosa, entrarà a Manresa per la banda de la Guàrdia Civil de la carretera de Cardona, on hi haurà instal·lat un esprint intermedi. Travessarà completament aquesta via i baixarà per la muralla i el pont de Sant Francesc per prendre direcció cap al barri del Xup.

Final d'etapa exigent

A partir d'aquí, el final d'etapa es preveu mogut, amb pas per Marganell i connexió amb la C55 per iniciar la pujada a Montserrat per Monistrol. Un cop a dalt del port,de primera categoria, gir cap a la carretera de can Maçana i retorn a la capital del Bages, on arribarà al voltant de les cinc de la tarda. L'entrada, en aquesta ocasió, es farà pel Xup, per on haurà sortit només una hora i mitja abans, baixarà cap al pont de Sant Francesc per agafar el passeig del Riu en direcció al Congost. Després d'una volta pel costat de l'antiga Pirelli s'encararà l'entrada del cementiri i la recta final desembocarà a un aparcament del Congost, confinat i preparat per a l'ocasió. S'espera l'arribada d'algun escapat o d'algun grup petit, a causa de la dificultat orogràfica prèvia al final de la jornada.

Adam Yates defensa el lideratge

L'avantpenúltima etapa de la Volta a Catalunya presenciarà la defensa del mallot blanc-i-verd del britànic de l'Ineos Adam Yates, que ahir va conservar la primera posició en la jornada reina de la cursa, amb tres ports, dos de categoria especial. Abans, s'havia discorregut per l'esprint intermedi de la Seu d'Urgell, pel qual va passar primer el belga Thomas de Gendt, davant de l'andalús Juanpe López i de l'aragonès Sergio Samitier.

En el tram final de la jornada, el millor va ser el colombià Esteban Chaves, que a set quilòmetres de l'arribada va trencar el monopoli del conjunt Ineos i va conservar un exigu avantatge que li va donar el triomf. Adam Yates, l'australià Richie Porte i el gal·lès Geraint Thomas donen, de moment un triplet al conjunt anglès en la general.