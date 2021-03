Reinventar-se contra el pitjor rival

Si ja és complicat haver de jugar contra el Reial Madrid, estigui com estigui el conjunt blanc, encara ho és més en una situació que suscita dubtes. El Baxi Manresa va conèixer dimarts que no podrà comptar amb el seu director de joc acabat de renovar, Dani Pérez, fins a la temporada que ve. A més, ho fa després d'una derrota dolorosa a Andorra, en un partit dominat que s'hauria d'haver guanyat i que ara complica molt la il·lusió d'entrar als play-off. Amb els dubtes físics habituals del darrer tram d'exercici, l'equip de Pedro Martínez s'haurà de refer per plantar cara un adversari que, malgrat els problemes a Europa, només ha perdut un partit de lliga dels 26 disputats.

Sense distraccions

Perquè malgrat que el Madrid està tenint dificultats per accedir als quarts de final de l'Eurolliga, a l'ACB no abaixa el pistó. Dimarts mateix, per exemple, a 48 hores de jugar-se-la a la pista de l'Asvel, no va tenir cap problema per derrotar a domicili l'Obradoiro, tot i les baixes de Rudy Fernández i de Llull, a part de la d'Anthony Randolph per a tota la campanya. Pablo Laso, nou campanyes al WiZink Center, s'està basant en el gegant Tavares per iniciar una renovació de l'equip en què fitxatges com Abalde o Alocés, i jugadors del planter com Garuba o l'acabat d'aterrar Vukcevic tenen bastantes coses a dir.

Mentrestant, a Manresa el seu tècnic va expressar ahir dubtes sobre el nivell d'alguns dels seus homes. Pedro Martínez va informar que Frankie Ferrari havia tingut problemes arran d'un esquinç que es va fer a Andorra anant a buscar un rebot. També va suscitar expectació sobre l'estat de forma d'Eulis Báez i, com a mínim, no va descartar del tot Guillem Jou, tot i que va informar que «la lesió li durarà mesos i haurà de conviure amb el dolor». No gaire bona peça al teler.

L'entrenador barceloní només va descartar un Jonathan Tabu que ara faria falta, la qual cosa fa pensar que Makai Mason jugarà força de base i que pot haver-hi un nou repartiment de minuts que pot propiciar més protagonisme per a Rafa Martínez, un dels principals perjudicats després de l'aterratge de Matt Janning.

De tota manera, Martínez no vol plorar i ahir va dir que «la lesió de Dani Pérez és una mala notícia per a ell, que estava fent una temporada molt bona, però tots els equips tenen dificultats i no sempre et venen les coses de cara. Com a equip, no ens ha d'afectar. Vam poder fitxar Ferrari, veurem si Tabu ens pot ajudar més endavant i tenim Mason i Dani Garcia. Ara cal buscar solucions».

Contra el gegant

També caldrà trobar-se contra un Edy Tavares que es mostra molt dominant. «És el jugador més determinant d'Europa. Et condiciona, i encara més si no tens gent que pugui competir amb ell quant a alçada. Però ens hi hem d'adaptar i fer alguna cosa perquè trobi dificultats. Evidentment, no anirem a fer safates, però tampoc no hem de tenir por per si ens clava taps, ja que els hi posa a tothom. Et castiga determinats tirs, però no podem canviar la nostra manera de jugar».

La visita del Madrid, que la setmana vinent té doble partit europeu a casa contra l'Anadolu Efes i l'Olympiacos, arriba el dia en què el Baxi fa 1.500 partits a la màxima categoria, una efemèride que, segons el seu tècnic, «ens ha de fer estar orgullosos i és mèrit de molts anys de picar pedra».