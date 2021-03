Valverde, a 14 segons del podi de la Volta 2021

Tan sols 14 segons separen Alejandro Valverde del podi de Barcelona. La tercera plaça seria un rotund èxit per al ciclista més veterà del World Tour, a menys d'un mes de complir els 41 anys i que continua al capdavant com a cap de files del conjunt Movistar.



Li esperen sis pujades al Castell, a Montjuïc, el lloc on tradicionalment, des del 1964 fins al 2007, es va celebrar l'Escalada, la prova que cada any posava punt i final a la temporada ciclista.





Es tracta d'una pujada explosiva, que s'haurà d'afrontar abans de la baixada cap a la meta, però que pot servir per trencar el pilot i que, sens dubte, qüestionarà el ferri control que fins ara ha imposat l'Ineos per mantenir no només Adam Yates al capdavant de la general sinó també els seus companys Richie Porte (segon) i Geraint Thomas (tercer) a les places d'honor de la Volta número 100.