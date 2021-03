El Cadí la Seu acaba el curs amb un solvent triomf amb públic

El Cadí la Seu va acabar la temporada amb una clara victòria davant de l´Al-Qázeres Extre, equip descendit a la Lliga Femenina 2 (81-69). La gran novetat de l'enfrontament va ser el retorn del públic al Palau Municipal d'Esports. Un parcial de 18-0 en el primer període va ser suficient per a les jugadores locals per saber gestionar l'avantatge fins al final. El conjunt de casa va ampliar l'avantatge abans del descans, 50-34. A la represa el Cadí va agafar una màxima distància de 17 punts. El ritme del partit va baixar i l'entrenador local va donar minuts a totes les seves jugadores, que van acabar guanyant per un còmode resultat.