Pedro Martínez: «Tenim la sensació que els àrbitres no ens estan respectant»

Molt crític amb l'actuació arbitral es va mostrar Pedro Martínez al final del partit. «Ha estat igualat i hem tingut la sensació que ha estat a prop la victòria. Hi ha hagut accions a l'últim quart en què els àrbitres no han estat encertats. Però som el Manresa i ens hi hem d'acostumar». Martínez va afegir que «em quedo amb la determinació que ha tingut l'equip, la lluita ha estat molt bona. També hi ha hagut l'antiesportiva a Carroll de l'inici. Tenim la sensació que no se'ns està respectant».

Scott Eatherton, per la seva banda, va recordar que «vam tenir una derrota forta la setmana passada. Però ens hem refet i hem de demostrar la mateixa força per a les setmanes següents». Al seu torn, Pablo Laso es mostrava «content per la victòria, alabar la feina dels nois. Veníem de jugar molts partits seguits i ens ha faltat frescor. Penso que hauríem pogut tenir més avantatge. Però també és mèrit del Manresa, i semblava que quan el partit estava decidit, han tornat amb encert, amb tot de triples, i ha fallat el que no sol fallar, que és Janning».