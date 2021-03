Els petits detalls salven de la derrota el conjunt blanc

El Baxi Manresa va remar durant quaranta minuts per arribar amb opcions al final i les va tenir. Si el tir des de la cantonada de Janning hagués entrat, potser el triomf s'hauria quedat a casa en un duel tancat i batallat.

Resistint gràcies a Ferrari

El Baxi va començar amb Mason de base i amb problemes en atac. El ritme era del Madrid, que trobava Carroll i Alocén per al 2-10. Ferrari ja es preparava quan Tavares va clavar un tap espectacular a Janning i Alocén va eixamplar la distància (2-12).

El Baxi va buscar ofensives més llargues i va trobar dos tirs d'Eatherton i Hinrichs per al 6-12, però la presència de Tavares intimidava molt, malgrat que les errades blanques propiciaven que la distància no fos excessiva. El joc no era gens fluid per a cap de les dues bandes. Tyus i Ferrari anotaven després de força estona (8-14, a 1.53). El Madrid castigava el rebot defensiu local i Laprovittola treia una falta per al 8-14 abans de la reaparició de Jou. Ja en l'últim minut, un triple de Ferrari mantenia el Baxi (11-16), però hi seguia havent pèrdues. Laprovittola anotava un tir lliure després d'una falta de Báez i Ferrari tancava el quart amb un tros de cistella (13-17).

Bona defensa manresana

El segon quart va començar amb un triple de Báez i un contraatac finalitzat per Jou però que els col·legiats van invalidar tot i consultar una repetició en què es va veure que era tap il·legal de Causeur (16-17). Sense Tavares, el duel ara era molt igualat i Eatherton anul·lava un bàsquet de Garuba (18-19). Mason, però, cometia la seva tercera falta en tornar i Dani Garcia entrava a la pista. Tot seguit, Rafa donava el primer avantatge als locals, que eixamplava el base (23-19).

La defensa manresana era molt intensa i Eatherton eixamplava fins al 25-19. Eren els millors minuts del Baxi, amb una porta enrere cap a Janning (27-22). Amb 29-24 va tornar Tavares i es va notar. Causeur, Taylor i el mateix cap-verdià van igualar a 29. El Madrid ja havia llançat 15 tirs lliures i el Baxi, 2. Dos triples de Causeur i Alocén van donar avantatge als blancs (32-35).

Sobrevivint a Tavares

El tercer quart va començar amb intercanvi de triples entre Deck i Eatherton (35-38), però el rebot seguia fent mal. Tavares anotava i provocava errades bagenques i noves pèrdues (35-42). L'atac manresà tornava a estar molt espès, sense possibilitats per dins, ni encert per fora. A més, Vukcevic trencava el desencert madridista des de 6,75 (35-45) i feia parar el partit a Pedro Martínez.

Les errades en el tir del Madrid evitaven una escapada definitiva, però el Baxi portava tres punts en cinc minuts i mig. Alocén donava el màxim avantatge (35-47), reduïts per un 2+1 d'Eatherton (38-47). A 1.48 per al final del quart, Tavares marxava a descansar amb 40-49 i els manresans ho aprofitaven, sobretot Ferrari en penetracions (46-52) i, sobretot, Mason amb una gran cistella final (48-54).

A un tir de la sorpresa

Hinrichs acostava al 50-54 i Laso recorria a Tavares de nou després que el seu equip recuperés sensacions amb un robatori de Deck i una esmaixada d'Usman Garuba (50-58).

Però el partit no estava acabat. Laso no estava content amb la feina de Thompkins i entre Hinrichs i Eatherton posaven la distància a només tres punts, a 4.40 per al final (59-62). L'esperança seguia amb un triple de Vaulet (62-64), però Eatherton fallava el tir per empatar a 3.30. Ara qui feia mal era Deck, amb un ganxo (62-66), però Janning trobava tirs lliures a 2.43 (64-66). En aquesta situació, García González indicava dues faltes més que discutibles a Dani Garcia i a Hinrichs. Deck eixamplava fins al 64-68 i després fins al 66-71 amb un triple, però Mason donava esperança amb un 3+1 (70-71, a 1.40). Novament Deck anotava una safata (70-73) i Dani Garcia ficava un triple espectacular per empatar, ja a l'últim minut. A més, el Baxi recuperava la bola, però Mason fallava de tres. Causeur va estar a punt de perdre la bola, però els col·legiats van indicar uns peus involuntaris del mateix jugador alemany que van tornar a donar 14 segons de possessió als blancs amb 14 per jugar. Novament Mason feia falta a Laprovittola a 7,7 segons. L'argentí els va anotar tots dos (73-75). En l'acció de pissarra, Janning va tenir el triple per guanyar, però va fallar. Garuba va anotat els tirs lliures i el Madrid va poder respirar, tot i el triple de Dani Garcia de mig camp (76-77).