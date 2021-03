Artés i Joanenc signen un empat en un duel dinàmic

L'Artés i el Joanenc van signar taules en un duel que va iniciar molt enèrgic, però que amb el pas dels minuts va anar de més a menys. El partit va començar amb força acció, els dos equips intentaven controlar la possessió de la pilota i implementar el seu estil de joc. El Joanenc va tenir la primera oportunitat per desfer la igualtat, quan Gómez va rebre una passada a l'esquena de la defensa, encara que no va poder superar el porter local amb un tir ras creuat. L'avís dels grocs va fer reaccionar l'Artés, que va tenir més cura de la possessió de la pilota, i, a poc a poc, va tancar els visitants en el seu camp. El domini era artesenc, però el bon posicionament del Joanenc impedia que la pilota s'acostés de forma perillosa a la porteria de Serra. Abans d'arribar al descans, Pareja va inaugurar el marcador amb un llançament de falta directa executat de forma magistral, que es va introduir al fons de la porteria per tot l'escaire. A la represa, els santjoanencs van fer un pas endavant i el partit va prendre un caire més caòtic, amb diverses accions clares per part dels dos conjunts. L'Artés podria haver sentenciat el partit si hagués aprofitat un mà a mà que deixava sol el davanter local amb el porter del Joanenc, però aquest va fer una aturada excel·lent per seguir mantenint amb vida el seu equip. A les acaballes del partit, els visitants van aprofitar un error de la defensa artesenca per llançar un ràpid contracop, que va concloure amb el gol de l'empat, després d'una bona definició de Teixidor.