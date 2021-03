El Barça evita de miracle caure en la ressaca europea

Els esforços europeus es paguen a la lliga, o almenys això és el que s'ha vist aquest cap de setmana. Si el Madrid va patir fins a l'última jugada per derrotar el Baxi Manresa al Congost, ahir el Barça va vèncer de miracle el Fuenlabrada (81-79) en un duel que tenia totalment perdut segons abans. A més, el TD Systems Baskonia va ser àmpliament apallissat (78-99)per l'Herbalife Gran Canària, que encara aspira als play-off, i el València va plantar més cara, però també va ser derrotat per un rival millor classificat, el Lenovo Tenerife, per 90-86.

Al Palau, el Barça va reservar Mirotic, a part d'un Higgins que continua recuperant-se de molèsties, i l'esforç d'una setmana en què ja havia disputat dos partits, contra l'Estudiantes i l'Alba, es va ajuntar amb la preparació d'aquesta, amb dos compromisos més, a Tel Aviv i a Istanbul, davant del Fenerbahçe. Per això, els madrilenys, que estrenaven tècnic, Josep Maria Raventós, van plantar cara, impulsats pels 17 punts de Trimble i els 12 i 9 rebots d'Alexander.

En el tram final, però, tota la feina es va ensorrar quan Rolands Smits va capturar un rebot, amb el Barça perdent de dos, a setze segons. El letó a anotar els dos tirs lliures (79-79) i, servint de fons, Novak va entregar la pilota a Abrines i després va fer falta sobre Davies. El nord-americà va anotar a quatre segons (81-79) i el mateix Novak va errar l'últim tir.

No va poder reaccionar tan bé el Baskonia, que va abaixar aviat els braços davant d'un Gran Canària molt superior en tots els quarts. Albicy ,amb 24 punts, i Kilpatrick, amb 20, van ser els seus estilets. Pels locals, només va plantar cara Henry (18 punts).

I també va caure el València a La Laguna, sobretot per culpa d'un últim quart en què va encaixar 29 punts. Es va entrar amb empat als últims dos minuts, on va decidir Marcelinho amb un triple i dos tirs lliures, ja irrecuperables per al conjunt de Ponsarnau. Shermadini, amb 21 punts, va ser el millor

Moguda a la part baixa

En els altres dos partits, el Betis va aprofitar l'apatia del Joventut per derrotar-lo per 78-88, tot i els 30 punts de Pau Ribas. Feldeine en va ficar 25 per als andalusos, que distancien de l'Acunsa en el fons de la classificació. I també va donar la sorpresa el proper rival del Baxi, el Retabet Bilbao, que va vèncer a Múrcia per 82-90, després d'una pròrroga, impulsat pels 24 punts de Jaylon Brown.