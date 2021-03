Eufemiano Fuentes insinua que dopava Fermín Cacho i projecta la sospita sobre les medalles de Barcelona'92

Eufemiano Fuentes, metge esportiu que durant gran part de la trajectòria professional va treballar per a la Reial Federació Espanyola d'Atletisme, equips ciclistes i clubs de futbol, va revelar que a l'atleta Fermín Cacho, guanyador de la medalla d'or a Barcelona'92 en la prova de 1.500 metres, el va tractar amb «el que hi havia a l'època» per a presumptament millorar el seu rendiment.



Eufemiano Fuentes va parlar sobre el dopatge en l'esport, els Jocs Olímpics de Barcelona i els esportistes i equips implicats en presumptes casos de dopatge en una entrevista per a 'Lo de Évole', programa de La Sexta.





«Aquests països tenien la fama o l'aurèola d'estar avançats i fer coses que no es feien a Occident. La prova és que als medallers de campionats hi havia països amb menys habitants d'Espanya que guanyaven més», va assenyalar.«En aquests viatges vaig conèixer algunes tècniques de dopatge. M'ho pagaven els organismes que em contractaven i un era la federació. Visitava el que em deixaven veure, perquè els països de l'Est també eren hermètics», va confessar.«La situació econòmica d'ells no era gaire bona i. Els diners els treia de la meva butxaca i la RFEA sabia que aprendria tècniques per millorar el rendiment. No està per escrit, em poden demandar, però ells volien que els nostres esportistes competissin en igualtat de condicions que els seus», va apuntar.Eufemiano va revelar que en aquests tractaments, «més que fàrmacs hi havia sèrums injectables, i que a l'injectar-lo retardaven l'aparició de la fatiga».«La federació n'estava al corrent», va assenyalar el metge, que va ser preguntat per si hi va haver esportistes que van competir a Barcelona'92 que van requerir els seus serveis.«Vaig ser metge de potser quinze esportistes. Les olimpíades es preparen per cicles, amb una previsió de quatre anys, i els serveis els pagaven els atletes», va declarar Eufemiano, que va revelar que en dues ocasions va quedar amb dos atletes, un dels quals, Fermín Cacho.«A Fermín el vaig veure en una cafeteria i a l'altre, a la grada. Em demanaven privacitat. La meva satisfacció era fer bé la meva feina i cobrar per això, però no donaré una sèrie de noms que no vaig donar fa quinze anys quan vaig ser detingut», va manifestar.Després d'aquesta afirmació, Jordi Évole va anar desgranant una sèrie de noms per preguntar-li si els va ajudar. De Daniel Plaza i Antonio Peñalver va afirmar que «no» i de Javier García Chico «diguem que no».Al ser preguntat per Fermín Cacho la resposta va canviar: «Si et dic que no me'n recordo no em creuràs, però més clar que l'aigua». I posteriorment va remarcar que a l'exatleta sorià el va sotmetre a «expansors de plasma, reductors d'àcid làctic, estimuladors naturals de les hormones testosterona o aminoàcid».El metge canari va dir quei va assegurar que per aquest motiu no vol dir-ho.. Alguns medallistes van recórrer a substàncies dopants. Tants anys després és gairebé indemostrable, però sí querellable, i no vull trobar-m'hi. No ho explico per coherència professional i perquè no estic disposat a entrar en una guerra sense treva sobre els al·ludits», va apuntar.Durant l'entrevista, Eufemiano Fuentes també va revelar que Fermín Cacho va exercir d'intermediari de Jaime Lissavetzky, president del Consell Superior d'Esports del 2004 al 2011, per «preparar l'equip espanyol» per als Jocs Olímpics de Pequín.«Les circumstàncies en aquell moment no m'ho permetien. Ell em va oferir treballar de manera oficial, igual que als anys vuitanta. Li vaig dir que no i crec que em van voler treure del sistema. Arran d'això pot ser que pensessin que si no treballava amb ells no treballaria amb els altres. Si volgués venjar-me ho hauria fet», va dir Eufemiano, que també va elogiar l'exatleta sorià.. Fermín no era burro. Que en algun moment l'hagi ajudat, indicat o suggerit per millorar el seu rendiment no treu que guanyés el que va guanyar. La meva relació amb Fermín sempre va ser bona», va afirmar.Eufemiano també va assegurar que durant la seva trajectòria professional ha fet «trampetes que han donat un gran benefici a esportistes que ja per si mateixos es castiguen molt amb el seu treball».», va apuntar el metge canari, que també va treballar amb equips ciclistes.«En ciclisme treballava la recuperació, que és el que és fonamental en aquest esport. Moltes vegades no esperava que el ciclista arribés a l'hotel. Si l'equip tenia caravana allà mateix començava el procés de recuperació», va manifestar.Finalment, Eufemiano Fuentes també va suggerir que va treballar amb equips com la Reial Societat . «Més clar que l'aigua». I sobre el Reial Madrid va ser taxatiu. «No contestaré a aquesta pregunta, però no vol dir que sigui així».