Hamilton guanya després que la FIA ordeni Verstappen deixar-se passar

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) és el primer líder del Mundial de Fórmula 1 en guanyar ahir diumenge el Gran Premi de Bahrein. L'heptacampió es va imposar en un controvertit final al neerlandès Max Verstappen (Red Bull), mentre que Carlos Sainz (Ferrari) va ser vuitè i Fernando Alonso (Alpine) va plegar per problemes mecànics als frens.

Verstappel va avançar Hamilton quan quedaven quatre voltes per al final, després de diversos girs en els quals el va estar assetjant, però Red Bull el va avisar per ràdio que li havia de tornar la posició després d'anar-se'n fora de la pista al revolt 4 per ordre directa de la Federació Internacional d'Automobilisme. Valtteri Bottas (Mercedes) va completar el podi.

L'inici de la cursa es va haver d'endarrerir perquè el Red Bull del mexicà Checo Pérez es va quedar aturat al mig de la pista durant la volta d'escalfament, i per aquest motiu va haver de començar des del pit lane, fins i tot darrere de Sebastian Vettel (Aston Martin). El quatre cops campió mundial va ignorar les banderes grogues a la Q1 i va ser castigat a arrencar des del darrer lloc. Durant la cursa hi va haver dues aturades més, per incidències de Mazepin i Tsunoda.

Però l'incident decisiu el va protagonitzar Verstappen quan va sortir dels límits del circuit per avançar Hamilton. Per evitar una sanció, va haver de deixar passar el britànic en l'última volta. La segona cita del campionat tindrà lloc a Imola (Itàlia) el 18 d'abril.