Mireia Pradell obté l'or estatal i la mínima europea en 50 m esquena

La manresana Mireia Pradell

La nedadora manresana Mireia Pradell (CN Barcelona) es va adjudicar diumenge la medalla d'or en la prova dels 50 metres esquena dels Campionats d'Espanya-Open de Primavera celebrats a Sabadell, i amb un registre de 28.59 va obtenir la mínima per participar en els Campionats d'Europa que tindran lloc a Budapest (Hongria) del 10 al 23 de maig.

La bagenca ja va ser la més ràpida en les eliminatòries de la distància, que forma part del calendari de Mundials i Europeus, però no dels Jocs Olímpics, amb un temps de 28.68. En la final, Pradell va tornar a exhibir la seva condició de favorita i es va imposar amb 28.59, mentre que la plata va ser per Paloma de Bordons (CN Bahía de Cadiz), amb 28.77, i el bronze per Lidon Muñoz (CN Sant Andreu), amb 28.96.

Mireia Pradell ja va aconseguir el títol estatal en els campionats de piscina curta disputats el passat mes de novembre, i prèviament havia pujat quatre vegades al podi en la màxima competició espanyola. Amb el títol d'aquest darrer cap de setmana i la consecució de la mínima europea, Pradell fa un nou pas endavant una trajectòria plena d'èxits.