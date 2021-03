La Reial Societat de Núria Mendoza manté el pols

La Reial Societat de la monistrolenca Núria Mendoza va sumar tres punts de gran valor en la lluita per entrar a la propera edició de la Lliga de Campions. Les jugadores de Natàlia Arroyo es van imposar per 0-4 a l'Espanyol en un duel que la bagenca va disputar sencer i que deixa l'equip a només tres punts del Reial Madrid, el conjunt que a hores d'ara tanca la zona Champions en la qual també hi ha l'intractable Barça i el Llevant.

Un gol d'Itxaso al minut 20 va iniciar el camí de la golejada a la ciutat esportiva Dani Jarque, una victòria que Sarriegi (min 33), Nahikari (min 75) -que va signar la seva diana número 100 amb la samarreta blanc-i-blava- i Marija (min 93) van arrodonir. Dissabte, les donostiarres reben la visita de l'Eibar, que pugna per no caure a la zona del descens.

En la zona alta, el Barça va derrotar el Sevilla per 0-4 tot i que no va fer el primer gol fins a la segona part. Torrejón (min 47), Martens (min 53 i 60) i la jove Vilamala (min 80) van fer complir els pronòstics. La defensa sesrovirenca Jana Fernández va jugar els noranta minuts.

El Llevant va remuntar el complicat EDF Logronyo i va guanyar per 3-2, mentre que el Reial Madrid va vèncer en la visita al cuer Deportivo per 0-3, i el Madrid CFF va derrotar l'Sporting Huelva per 1-0. El Granadilla es va imposar a l'Athletic Club per 3-2 i continua enganxat a la lluita europea, mentre que l'Atlètic sembla que se'n despenja després de no poder passar de l'empat a València (0-0).

A la zona baixa, el 0-0 de l'Éibar-Rayo Vallecano -on la fruitosenca Paula Fernández va disputar tot el partit- permet els dos equips sumar un punt cadascun i mantenir-ne 3 respecte de les quatre últimes places, que envien els seus ocupants a la categoria inferior. El Betis de Marta Perarnau, que no va jugar, va guanyar per 0-2 el Santa Teresa, però encara està en zona de descens.