L'ASCF Sallent assoleix 10 podis en categoria escolar

L'ASCF de Sallent va reprendre l'activitat competitiva amb una prova escolar en línia en la que hi van participar 22 noies. Cada club va enregistrar els seus exercicis, va enviar els vídeos al jurat i aquests van fer públiques les notes. Les responsables de l'entitat bagenca van valorar molt positivament els resultats aconseguits en aquesta primera fase de la Copa Catalana.

En la categoria escolar A3, 1r lloc per equips pel trio format per Bruna V., Ainet M. i Triana, que també van ocupar les tres primeres posicions del podi. En la categoria escolar B4P, 2a posició per equips per Martina L., Martina B., Marta S. i Ona N., que van ser 2a, 9a, 17a i 20a, respectivament, a nivell individual.

En categoria escolar B4G, el conjunt bagenc va ser 3r, amb les gimnastes Ona C. (2a), Ona V. (8a) i Flora M. (16a), mentre que Arlet va ser baixa. En categoria C4G, Ona R. va fer 35a i Ares M. 36a.

Pel que fa a la categoria D4P, del club sallentí hi van participar Aina N. (4a), Laia D. (9a), Angy S. (11a) i Júlia A. (14a), que van obtenir la 3a plaça final en la classificació per equips. En categoria E4G, 1a posició col·lectiva pel conjunt format per Marta R. (5a), Carla (9a), Núria P. (14a), Ona B. (16a) i Gal·la (21a). En Base 3, Àneu Mas es va classificar en la 8a posició de la general.

Des de l'ASCF Sallent es va assenyalar la satisfacció tant pels resultats obtinguts com pel fet d'haver pogut tornar a la competició. El següent pas serà que les proves es desenvolupin de forma presencial i tant les gimnastes com les entrenadores puguin compartir la pista novament.