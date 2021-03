El Volei Manresa segella la permanència a Primera Nacional per setè curs consecutiu

A cara o creu. La continuïtat del primer equip sènior masculí de l'Associació Esportiva Volei Manresa al grup B de Primera Nacional es va decidir en un partit decisiu contra la Fundació Aula de Barcelona. Ambdós equips, el desè i l'onzè classificats, respectivament, sumaven 16 punts després de vint-i-una jornades. Per tant, qui s'imposés al pavelló de l'Ateneu de les Bases assoliria la permanència, mentre el perdedor hauria d'acompanyar el CV els Monjos a Primera Catalana. La victòria dels bagencs (3 a 1) reporta al club la consolidació del seu ambi-ciós projecte esportiu que podria propiciar que la temporada vinent l'AE Volei Manresa es convertís en l'única entitat esportiva manresana que competeix en categories d'àmbit estatal amb les seves formacions masculina i femenina.

Maldar pel tercer ascens seguit

Després de pujar de Tercera a Primera Catalana, aquest exercici, l'equip sènior femení de l'AE Volei Manresa s'ha imposat en tots els partits de la primera fase al grup B de la categoria i aquest proper cap de setmana afrontarà les eliminatòries per decidir els dos conjunts catalans que jugaran la Fase d'Ascens a Primera Nacional, en les quals hi ha implicat un altre equip de casa nostra, el Vòlei Sant Fruitós. Com a primeres del seu grup, les manresanes accedeixen directament al quarts de final que, a més, disputaran com a locals, dissabte, al pavelló de l'Ateneu de les Bases, a partir de les 16.45 hores, contra el guanyador de l'eliminatòria de vuitens de final que dirimiran, divendres, el CV Olot i el Vikings Vòlei Prat. Si superen el seu oponent, les bagenques disputaran, diumenge al matí, a Gavà, les semifinals davant del guanyador del partit de quarts entre l'equip amfitrió i el vencedor del duel de vuitens entre el Vòlei Sant Fruitós i el CV Vall d'Hebron. Aquest matx es jugarà divendres, al Pavelló Municipal de Sant Fruitós de Bages, a partir de les10 hores.

Els dos equips que accedeixin a la final de diumenge a la tarda es classificaran per a la Fase d'Ascens a Primera Nacional, conjuntament amb les dues millors formacions del País Valencià i les Illes Balears i els campions aragonès i murcià. Entre el 6 i el 9 de maig, en una seu per determinar, es decidiran els dos equips que pujaran de categoria.

Pau Llach, coordinador esportiu de l'AE Volei Manresa i entrenador del sènior femení, considera que «el nostre és un equip amb talent i qualitat suficient per assolir l'ascens a Primera Nacional. Les jugadores estan molt motivades i ho demostren en les tres sessions d'entrenament setmanals». Tot i l'excel·lent trajectòria de l'equip, el tècnic olotí emfasitza que «el nivell de de totes les formacions de Primera Catalana és altíssim i malgrat les victòries acumulades, tots els partits que hem jugat han estat equilibrats i competits. Per pujar, haurem de ser molt regulars en cadascuna de les confrontacions que haguem d'afrontar».

Quatre sèniors i set equips base

Els primers equips masculí i femení són els banderers d'una entitat que, a més, té un sènior masculí B (Primera Catalana) «concebut per tal que els jugadors del planter adquireixin l'experiència necessària per jugar a Primera Nacional», detalla Pau Llach, i un sènior «mixt on s'encabeixen jugadores i jugadors veterans que disputen una lliga específica sense el nivell d'exigència de les altres competicions organitzades per la federació», conclou.

L'AE Volei Manresa disposa, aquesta temporada, de set equips base o formatius. Un juvenil masculí integrat per 14 jugadors; dos juvenils femenins, amb 12 i 16 jugadores; un cadet masculí (10); un cadet femení (16), un infantil femení (14) i un aleví femení (14).

D'altra banda, emparades pel club, 24 persones practiquen el vòlei platja durant l'hivern, sis de les quals, cinc nois i una noia, competeixen a la Lliga d'Hivern de Vòlei Platja de la Federació Catalana de Voleibol (FCVb). Per últim, l'AE Volei Manresa tutela tres grups de lleure conformats per una quarantena d'esportistes que practiquen el voleibol sense participar en cap mena de competició. Aquesta activitat s'ha hagut de suspendre, aquesta temporada, per la crisi sanitària.