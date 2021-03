El Barça defensa la renda de l'anada per passar a semifinals

Amb un avantatge de 3-0 conquerit a l'anada i sense el concurs de Kheira Hamraoui ni Jenni Hermoso per lesió. El Barça juga avui (17 h) a Manchester la tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions contra el City conscient que té una gran oportunitat per apropar-se una mica més al somni europeu.

«Tot i l'avantatge que tenim, hem d'intentar guanyar la possessió i generar ocasions», va explicar ahir l'entrenador Lluís Cortès: «demà serà un duel en el qual qualsevol podrà generar ocasions i haurem de vigilar en les que concedim». La davantera nigeriana Asisat Oshoala, que va obrir el marcador fa una setmana a Monza -on les catalanes van actuar de locals-, va dir que «volem gaudir del partit com a equip i l'afrontem com sempre al màxim, com si el resultat de l'anada fos 0-0».

El duel Lió-PSG (0-1 a l'anada a favor de les vigents campiones) s'ha ajornat perquè les lioneses tenen mitja dotzena de positius de covid. El Chelsea visita el Wolfsburg (14 h) defensant el 2-1 de l'anada, i el Bayern jugarà demà al camp del Rosengard amb un avantatge de 3-0 assolit en el primer partit.