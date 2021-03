El CB Castellet renuncia a les competicions federades però n'organitza una de pròpia

La família del Club Bàsquet Castellet torna a gaudir del basquetbol. Quan a les acaballes de l'hivern «el desànim s'apoderava de tots els estaments del club, de jugadors, tècnics i directius», i després que la junta directiva i els responsables de l'àrea de coordinació esportiva determinessin no prendre part en les competicions federades que s'han iniciat en les darreres setmanes, des del si de l'entitat va sorgir una proposta que ha capgirat la situació: organitzar un torneig propi d'una durada de dos mesos que permetia respectar els grups bombolla de cada equip; evitava els desplaçaments de pares i jugadors en l'actual context de crisi sanitària i propiciava que el club no hagués de demanar un esforç econòmic addicional a les famílies dels basquetbolistes per afrontar, amb menys jugadors, els tornejos tutelats per la federació.

El reeixit resultat de la iniciativa ha sorprès als impulsors de la idea. El pavelló municipal respira ambient de bàsquet cada matinal de dissabte que la competició es desenvolupa; un bon grapat dels jugadors que havien declinat tornar als entrenaments després de l'última suspensió de les sessions preparatòries s'ha reincorporat als seus equips i amb la reobertura parcial de les grades al públic els pares tornen a xalar amb les incipients habilitats basquetbolístiques dels seus fills i filles.

Montserrat Ambrós, secretaria i tresorera del CB Castellet, assenyala que «els membres de la junta directiva no ens sentíem còmodes amb el fet d'haver d'assumir la responsabilitat d'afavorir els desplaçaments de pares i jugadors per afrontar una competició curta i que ja veurem si la situació epidemiològica permet finalitzar». A més, afegeix Santi Pérez, president de l'entitat, «com tots els clubs, l'havíem d'iniciar sense que els jugadors s'haguessin entrenat suficientment i amb les plantilles minvades d'efectius per les baixes que s'havien produït com a conseqüència de les contínues aturades». La decisió de no prendre part en les lligues organitzades per l'ens federatiu inclou als equips sènior masculí i femení, així com al conjunt sub-25 femení, tot i que en aquests casos «la decisió s'ha pres de forma consensuada entre els directius, els tècnics i les jugadores i jugadors de cadascuna de les formacions», emfasitza Ambrós. «Aquests equips entrenen i jugaran amistosos fins el final de l'exercici esportiu», afegeix.

Un torneig propi com a alternativa

Va ser aleshores quan des de la junta directiva es va plantejar una opció alternativa «per evitar que se n'anés en orris tot el treball que s'ha fet durant l'últim lustre», explicita Ambrós. No endebades, el creixement que ha experimentat el CB Castellet en aquest període ha propiciat que en l'actualitat aculli a 130 basquetbolistes, si hi incloem els de l'escola. A més de jugadors santvicentins, l'entitat aplega «a esportistes de Castellgalí, Castellbell i, fins i tot, de Vacarisses» relaciona Santi Pérez. Aquesta temporada el club havia inscrit a nou equips per participar en les competicions federades.

Dit i fet. Els directius de l'entitat i els coordinadors Josep Lluís Martín i Josep Manent van idear una competició interna que es va iniciar el segon dissabte de març i que es desenvoluparà cada dos dissabtes, de 9 a 14 hores, fins el proper 15 de maig. En el torneig hi participen els conjunts premini masculí, premini femení, mini masculí i cadet masculí, així com els equips cadet femení i preinfantil femení, que s'han reconvertit en una única formació. Cadascun d'aquest conjunts es divideix en dos equips, el groc i el negre, aprofitant els colors de les dues samarretes del CB Castellet, que disputen un partit entre ells amb àrbitre, marcador, taula d'anotació i l'elaboració de la preceptiva acta. A més, s'escull el millor jugador de cada matx (MVP) i es distingeix el màxim anotador.

La competició es complementa amb concursos de tirs lliures, triples i esmaixades adequadament reglamentats i adaptats a les possibilitats físiques de cadascun dels grups d'edat. Els deu millors jugadors classificats de cadascun d'aquests concursos rebran un trofeu, així com el millor llançador de tirs lliures, el triplista més efectiu i l'esmaixador més espectacular de cada equip.

Després de dues jornades, l'entusiasme i la trempera imperen al CB Castellet i Montserrat Ambrós es planteja «organitzar una arrossada per fer la pertinent entrega de trofeus i guardons. Això sí, sense trencar els grups bombolla» com a digne colofó a un torneig que «ens fa preveure que podrem retornar a les competicions federades amb tots els equips i amb quasi tots els jugadors que teníem i sense que el CB Castellet hagi generat deute », rebla Santi Pérez.