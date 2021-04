El Barça perd a Manchester però ja és a les semifinals

Sense exhibir un futbol de quirats, el Barça femení va segellar ahir la classificació per a les semifinals de la Women's Champions League tot i perdre a l'Academy Stadium del Manchester City FC contra les amfitriones en el partit de tornada de quarts de final. Les jugadores de Lluís Cortés es van imposar en el partit d'anada jugat a Monza (3 a 0).

La intensitat que van exhibir les angleses fins a l'equador del primer acte va contrastar amb la indolència competitiva de les catalanes. Les blaugrana no van mostrar l'anhel guanyador necessari i les angleses les van sorprendre amb una allau de joc ofensiu liderades per la nord-americana Rose Lavelle, però només van generar dues ocasions de gol. Sandra Paños va conjurar la potent rematada de Janine Beckie (min 14), però no va poder evitar el gol de la davantera canadenca després d'un enverinat córner executat per Alex Greenwood. El Barça va reaccionar, el joc es va equilibrar i les catalanes van disposar de quatre ocasions que no van encertar a transformar, mentre Janine Beckie va obligar a lluir-se, altra vegada, Sandra Paños (min 36).

A l'inici de la represa, Chloe Kelly (min 53) i Beckie (min 57) van poder marcar el segon gol de l'equip de Gareth Taylor. Un minuts després, la pressió d'Aitana va facilitar que Graham Hansen assistís Asisat Oshoala per tal que la nigeriana esvaís qualsevol dubte sobre el desenllaç de l'eliminatòria. Un penal inexistent de Leila Ouahabi va propiciar el definitiu 2 a 1, materialitzat per Ellen White (min 68). Oshoala (min 77) i Lieke Martens (min 92) van malbaratar les últimes ocasions blaugrana i Jessica Park va poder marcar un 3 a 1 que hauria estat anecdòtic al minut 96.