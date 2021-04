La història europea d'una nissaga

Fa gairebé 21 anys, el nedador manresà Jordi Carrasco va viure la millor temporada de la seva carrera. En pocs mesos va quedar cinquè en la prova dels 200 metres estils, la seva de tota la vida, en els europeus que es van disputar a Hèlsinki i, a més, va competir en els Jocs Olímpics de Sydney, en què va arribar a les semifinals. Més de dues dècades després, dues integrants més de la seva família mantenen viu l'idil·li de la nissaga amb els campionats continentals. La seva neboda, Mireia Pradell Carrasco, serà present el mes vinent en els europeus absoluts de Budapest, la primera competició absoluta internacional de la seva vida, i la filla del Jordi, Emma, de només 15 anys, també competirà en uns campionats del Vell Continent, en el seu cas els júniors, a Roma, el proper juliol.

Mínima esperada

En els campionats estatals de primavera de la setmana passada a Sabadell, Mireia Pradell era favorita per vèncer en la seva prova, la dels 50 metres esquena. Ja l'havia guanyada a la tardor, a Castelló, i segons ella «la intenció també era aconseguir la mínima per als europeus. Vaig assolir-hi la meva millor marca [28.59). El meu entrenador em va comentar que a principi de la temporada tenia 29.12 i una rebaixa de mig segon en una prova tan curta és molt important». El resultat li va donar el passaport directe per anar a Budapest, en els campionats que tindran lloc el maig. Serà la seva primera internacionalitat i li arriba als 25 anys.

Pradell viu a la capital catalana i neda pel Club Natació Barcelona. A uns 130 quilòmetres en direcció a l'oest té la residència el seu oncle, Jordi Carrasco. Viu a Lleida des que es va casar i ara treballa en una empresa d'informàtica. Des de la distància segueix l'evolució de la Mireia, de qui pensa que «encara pot millorar aquest temps dues o tres dècimes». Carrasco va ser en quatre europeus. A Sevilla, el 1997, i a Hèlsinki, el 2000, va nedar les finals i hi va quedar sisè i cinquè, respectivament. En les altres dues cites, a Istanbul, el 1999, i a Berlín, el 2002, va accedir a les semifinals. Sobre les possibilitats de la seva neboda a la capital hongaresa, confia que «amb una sortida millor de la que va fer a Sabadell i amb poca cosa més pugui assolir un temps que la classifiqui per a les semifinals i, amb una mica de sort, no descartaria la final. De tota manera, és la seva primera competició internacional. Hi hauria d'anar sense pressió, tot i que les proves de cinquanta solen ser una loteria. De vegades, una mala sortida teva, o de la competidora del costat, condicionen que per una centèsima entris o et quedis fora. Però és una cursa que la Mireia domina molt bé i, per tant, qui sap?».

De la mateixa opinió és la interessada, que també recorda que el registre aconseguit «es troba a una centèsima del rècord de Catalunya», una marca que ostenta la medallista olímpica i campiona europea del 2003, en aquest últim cas dels 50 metres, Nina Zhivanevsakaia. El registre ja l'ha superat Pradell en piscina curta i ella mateixa explica que «durant el campionat he estat refredada, amb la qual cosa pot sortir millor». També la va poder afectar la desqualificació que va patir en els 100 metres esquena, en què havia estat segona, per vulnerar la normativa de no sobrepassar els 15 metres de natació subaquàtica a l'arrencada. Ella i el seu equip van reclamar, ja que «en les imatges es veu clar que no va ser així, però no ens en vam sortir».

D'ara en davant, la preparació «és una mica enigmàtica. Com que no m'he trobat mai en aquesta situació, ja veurem amb l'entrenador què fem , si anem uns dies a Sierra Nevada o a Andorra».

Consells d'algú més jove

Mireia Pradell ja té 25 anys però és una nouvinguda en aquestes convocatòries. No ho és, en canvi, la seva jove cosina. Emma Carrasco, filla del Jordi, té 15 anys. Neda per l'INEF Lleida i va néixer a la Terra Ferma, però té el 50% dels gens manresans. El seu pare explica que «a Sabadell va guanyar l'or en categoria júnior en els 200 i els 400 estils i 200 esquena i plata en els 100 esquena i els 200 braça». Una esplèndida collita que l'ha dut a entrar a la llista per als europeus de la categoria de Roma, del proper juliol, en què participarà en les curses d'estils, les mateixes que dominava el seu pare. Mireia Pradell recorda que l'Emma «ja té experiència perquè va ser en uns europeus infantils. Encara no hem parlat dels campionats d'aquest any, però segur que ho fem més endavant».

La història europea d'una de les grans nissagues manresanes de la natació, per tant, es manté viva i es regenera. A Europa en sentiran a parlar ben aviat.