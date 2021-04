El Manresa FS juga un duel cabdal amb l'Escola Pia

Transcendent debut com a local del Manresa FS a la Fase de Classificació per a les Eliminatòries d'Ascens a Segona Divisió. Avui, a partir de les 19.45 hores, després de les bones prestacions que l'equip blanc-i-vermell va oferir a la pista del Calvià Palma Futsal tot i la derrota (5 a 2), els jugadors d'Albert Manzanares encaren un atractiu i important duel contra l'Escola Pia de Sabadell. Els tres punts són fonamentals per als manresans, sisens amb 35 punts, per evitar despenjar-se de la lluita per ser entre els quatre primers al final de la segona fase i, en conseqüència, poder disputar la Copa del Rei la temporada vinent.

L'Escola Pia de Sabadell va ser quarta al subgrup 3A gràcies a un triple empat a 31 punts amb el Gasifred Eivissa i el FS Ripollet. En els nou partits que va jugar com a visitant, l'equip dirigit per Pedro Donoso va signar un meritori balanç de cinc victòries, dos empats i dues derrotes. Dissabte, l'Escola Pia es va imposar al primer classificat, el CN Sabadell, en un derbi trepidant (6 a 5).