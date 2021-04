Ramos imita a Barcelona la lona de Laporta, però amb un error gramatical

La segona temporada de la sèrie documental d'Amazon Premium Vídeo sobre Sergio Ramos, 'La Leyenda de Sergio Ramos', que s'estrena el 9 d'abril a Espanya està fent promoció i ha aconseguit notorietat en situar una lona publicitària a Barcelona, en català i emulant a la de Joan Laporta a Madrid "Ganas de volver a veros". Tot correcte si no fos per un petit detall: un error gramatical en la traducció de la frase, que no ha passat desapercebut pels internautes, que han fet mofa a les xarxes socials sobre el fet. 'Ganes de que em torneu a veure', resa la pancarta penjada per Amazon al centre de la capital catalana. L'error es troba que en català no s'usa el 'de' en aquest cas.



De totes maneres, és una clara al·lusió a la lona desplegada pel llavors candidat, ara president, Joan Laporta quan, al costat del Santiago Bernabéu, va desplegar la seva imatge amb el lema 'Ganas de volver a veros', dirigit al Reial Madrid i als seus afeccionats.





El cap de campanya de Laporta i un dels ideòlegs de la lona, Lluís Carrasco, ha escrit a les seves xarxes aquest dijous: "Senyors d'Amazon, si copieu una idea, almenys no feu faltes gramaticals".La segona temporada de la 'docuserie' sobre Sergio Ramos, capità del Reial Madrid i de la selecció espanyola, s'estrenarà en primícia a Espanya el 9 d'abril.'La Llegenda de Sergio Ramos', dirigida per José Rueda, mostrarà imatges inèdites de la conquesta de LaLiga, reflexions sobre les decisions més rellevants de la seva carrera, records de grans moments i plans de futur, amb el testimoniatge de Zinédine Zidane, Vicente del Bosque, Raúl González, companys d'equip i de selecció.